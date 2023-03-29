Уповать только на недра уже не получится - Токаев

Фото: пресс-служба Акорды

Нужно в полной мере задействовать производственный потенциал Казахстана. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента, передает BaigeNews.kz.

"Экономика Казахстана по-прежнему зависит от добычи полезных ископаемых. Иными словами, ее структура остается сырьевой, тогда как для прогрессивного развития страны необходима диверсификация экономики. Конечно, у нас есть и свои конкурентоспособные преимущества на мировом рынке, которые необходимо эффективно использовать для решения текущих и стратегических задач. Поэтому эти отрасли необходимо продолжать развивать. Однако за последние десятилетия в сфере недропользования накопились системные проблемы. Полноценную реализацию возможностей горнодобывающей промышленности сдерживают недостаточные объемы геологоразведочных работ. Темпы восполнения минерально-сырьевой базы также замедляются. И это происходит на фоне истощения осваиваемых недр", - сказал президент.

Необходимо эффективно и рационально использовать минерально-сырьевые ресурсы.Для этого требуется усовершенствовать законодательство и упростить необходимые процедуры. Особое значение имеют инвестиции в геологоразведку и разработку месторождений полезных ископаемых. Правительству и парламенту следует принять конкретные меры в этом направлении, добавил он.

"В прошлом году мы столкнулись с серьезным дефицитом товарного газа, что поставило под угрозу энергетическую безопасность страны. Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, необходимо обеспечить внутренний рынок этим видом топлива. В то же время цены на газ в Казахстане самые низкие в сравнении со всеми соседними государствами. Поэтому по примеру зарубежных стран нужно рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов. В целом, низкие тарифы и низкие цены негативно сказываются на нашей экономике. Все выделяемые субсидии уходят в соседние страны. Проблема довольно сложная, но ее нужно постепенно решать. Другого выхода нет", - обратил внимание депутатов на проблему глава государства.

Для тех, кто сейчас отапливает огромные особняки по низкому тарифу, в новой системе цена кубометра должна стать выше. В этом и проявляется социальная справедливость. Важно повышать эффективность использования имеющегося сырья, надо учиться жить в условиях жесткой экономии как в быту, так и на уровне государства. Это мировая практика, которая усилилась в современной сложной геополитической ситуации. Бесконтрольное и нерачительное использование дешевого газа как в производстве, так и в быту, должно уйти в прошлое. Правительству следует разработать План энергоэффективности и рационального потребления товарного газа, считает Токаев.

По его словам, здоровая конкурентоспособная экономика – это, прежде всего, диверсифицированная экономика.