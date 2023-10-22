Употребление красного мяса может повысить риск развития диабета — учёные

Замена красного мяса растительными источниками белка, такими как орехи и овощи, может снизить риск развития диабета 2-го типа, говорится в новом исследовании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Есть меньше красного мяса — хороший способ снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, а также улучшить состояние здоровья.

Исследователи обнаружили, что употребление двух порций красного мяса в неделю может привести к повышению риска развития диабета 2-го типа, причем этот риск возрастает вместе с увеличением потребления.

Результаты исследования были опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

"Наши результаты убедительно подтверждают диетические рекомендации, рекомендующие ограничить потребление красного мяса, причем это касается как переработанного, так и необработанного красного мяса", — заявил автор исследования Сяо Гу, научный сотрудник Гарвардского университета.

Исследователи проанализировали данные более 200 000 человек за 36 лет. За это время более чем у 22 000 участников развился диабет 2-го типа.

Каждая ежедневная порция переработанного красного мяса увеличивала риск развития диабета 2-го типа на 46%, а каждая ежедневная порция необработанного красного мяса — на 24%.

Диабет 2-го типа влияет на то, как организм управляет глюкозой. Он не позволяет ему правильно использовать инсулин, что приводит к повышению уровня сахара в крови.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), со временем диабет 2-го типа может нанести серьезный ущерб организму, особенно нервам и кровеносным сосудам.

В 2017 году этим заболеванием страдали более 6% населения, и, по мнению экспертов, ожидается, что этот показатель будет расти.

Ученые из Гарвардского университета заявили, что переход на растительные источники белка, такие как орехи и бобовые, связан с 30-процентным снижением риска развития диабета 2-го типа. Также было установлено, что риск развития болезни снижает и замена красного мяса молочными продуктами.

"Учитывая наши результаты и предыдущие работы других авторов, ограничение потребления красного мяса примерно одной порцией в неделю будет разумным для людей, желающих оптимизировать свое здоровье и самочувствие", — сказал автор исследования Уолтер Уиллетт.

Точную роль красного мяса трудно определить без дополнительных исследований, но одна из гипотез состоит в том, что наличие нитратов и нитритов в переработанном красном мясе может оказывать влияние на поджелудочную железу — орган, вырабатывающий инсулин.

В дополнение к сбалансированному питанию ВОЗ также рекомендует для профилактики диабета 2-го типа поддерживать физическую активность, уделяя не менее 30 минут умеренным физическим нагрузкам каждый день.

Употребление красного мяса связано не только с диабетом 2-го типа, но и с другими заболеваниями.

Мета-анализ, опубликованный в 2015 году, показал, что одна порция красного мяса в день может повысить риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди населения США на 19%.

Поскольку красное мясо содержит большое количество насыщенных жиров, оно может повышать уровень холестерина в крови и вызывать отложение его на стенках артерий.

Учёные также обнаружили связь между потреблением красного мяса и повышенным риском развития колоректального рака и рака толстой кишки.

Эти исследования не доказывают, что употребление красного мяса вызывает эти заболевания, а лишь указывают на наличие связи между ними.

Однако многие медицинские организации, в том числе Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) и Всемирный фонд исследования рака, рекомендуют ограничить потребление красного и переработанного мяса.