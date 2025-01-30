На расширенном заседании правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал объективную оценку текущей экономической ситуации в стране. Экономист Вячеслав Додонов проанализировал выступления Главы государства и объяснил ключевые тезисы экономической повестки. Подробнее в материале BaigeNews.kz.

Грозит ли экономике стагнация?

Президент прямо указал на сложную международную ситуацию, которая может негативно сказаться на экономике Казахстана. Более того, он подчеркнул, что правительству предстоит принять сложные решения, чтобы предотвратить стагнацию. По мнению Вячеслава Додонова, это говорит о смене риторики – от амбициозных целей к более осмотрительному и реалистичному подходу.

"В прошлом году были поставлены задачи удвоения ВВП к 2029 году, увеличения Нацфонда до 100 млрд долларов. Однако в текущих условиях такие цели сложно достижимы. Теперь же мы видим, что упор делается на сохранение стабильности и поиск путей минимизации рисков", – отметил Додонов.

Налоговая политика: рост НДС как неизбежная мера

Одной из самых острых тем заседания стала налоговая и бюджетная политика. В 2024 году наблюдался значительный недобор налогов, что потребовало дополнительных трансфертов из Национального фонда. Это привело к его сокращению на 1,2 млрд долларов, несмотря на постоянные заявления о необходимости его пополнения.

"Поэтому на вчерашнем заседании был большой блок вопросов по бюджетным проблемам. И ключевая мысль, которую высказал Президент, это то, что нам нужно затянуть пояса и жить по средствам. То есть это такая предельно конкретная фраза, которая говорит о том, что на самом деле, в общем-то, ситуация с госфинансами не хороша, мягко говоря. И нам то, что необходимо затянуть пояса, вот это один из ключевых посылов вчерашнего выступления Главы государства", - сказал экономист.

Чтобы исправить ситуацию, правительство рассматривает вариант значительного повышения ставки НДС – с 12% до 16-20%. Додонов отмечает, что этот налог формирует почти половину доходов республиканского бюджета, а его увеличение способно принести дополнительные 3,5 трлн тенге. Это в значительной степени ослабит остроту бюджетных проблем.

Социальные расходы под прицелом

Еще один важный сигнал от президента – необходимость пересмотра системы социальной поддержки. Сейчас около 20% населения получают различные виды пособий. Глава государства дал понять, что помощь должна быть более адресной и оказываться только действительно нуждающимся.

"Казахстан традиционно придерживается социально ориентированной модели бюджета, где значительная часть расходов уходит на пособия, здравоохранение и образование. Однако такой подход при дефиците бюджета и росте госдолга становится затруднительным. Если не изменить систему, это может привести к серьезному финансовому кризису через 5-10 лет", – считает Додонов.

Главный итог расширенного заседания правительства – отказ от чрезмерно оптимистичных прогнозов и переход к более прагматичному управлению экономикой. Казахстану предстоит адаптироваться к сложной внешней конъюнктуре, сокращать бюджетные траты и искать новые источники доходов.