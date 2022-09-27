Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий граждан появится в Казахстане

Фото: primeminister.kz

Омбудсмен призван защищать их права и будет напрямую подчиняться президенту

Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения появится в Казахстане, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Открытые НПА.

Соответствующее постановление подписал президент Токаев.

"В целях совершенствования системы защиты прав и законных интересов социально уязвимых категорий населения в Республике Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

Создать институт Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения в Республике Казахстан, осуществляющий свою деятельность на общественных началах (далее – Уполномоченный). Установить, что основной целью Уполномоченного являются обеспечение основных гарантий прав и законных интересов социально уязвимых категорий населения, а также восстановление их прав в случаях нарушений. Правительству Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего Распоряжения. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. Настоящее Распоряжение вводится в действие со дня подписания", — указано в постановлении, опубликованном на портале "Открытые НПА" 26 сентября.

В постановлении уточняется, что новый уполномоченный будет работать на общественных началах.

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