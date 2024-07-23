Уполномоченный по правам человека провел личный прием заключенных в колонии ВКО

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область посетил учреждение №22 КУИС МВД РК, передает BaigeNews.kz.

"Омбудсмен осмотрел территорию учреждения и основные помещения: столовую, комнаты для свиданий, жилые комнаты. В учреждении установлены электронные терминалы для подачи обращений, через которые заключенные могут подать жалобы или заявления напрямую уполномоченным органам. Колония оснащена камерами видеонаблюдения по всей территории.

Уполномоченный по правам человека провел личный прием заключенных. В ходе беседы с осужденными Артур Ластаев поинтересовался, удовлетворены ли они условиями, питанием, медицинским обслуживанием и не было ли случаев применения давления, пыток и жестокого обращения.

Также состоялась встреча с инициативной группой по вопросам условно-досрочного освобождения и замены меры наказания.

Артур Ластаев напомнил, что сейчас в рамках реализации Указа Главы государства от 8 декабря 2023 года "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона", рассматривается вопрос по внедрению пилотного проекта, направленного на привлечение присяжных к рассмотрению обращений об условно-досрочном освобождении и замене наказания более мягким видом. Он также добавил, что институт Уполномоченного полностью поддерживает данную инициативу", - сообщает пресс-служба омбудсмена.