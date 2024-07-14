Уплыла и пропала: женщину на сап-борде спасли на озере Балхаш

На озере Балхаш, на территории Жамбылской области, в районе золотого пляжа спасли женщину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Во время патрулирования силами ОСО ДЧС Карагандинской области обнаружена и спасена женщина, которая ранее уплыла на плавсредстве и пропала", — сообщили в МЧС.

Уточняется, что в медицинской помощи спасённая не нуждалась.