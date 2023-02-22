open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

МВД РК Сегодня, 06:08
176
Сегодня, 06:08
176
Фото: МВД РК

Упавшую в яму лошадь спасли полицейские области Абай

Упавшую в яму лошадь спасли полицейские области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

19 февраля поступил вызов о том, что на пустыре в канализационную двухметровую яму с грязной водой упала лошадь и самостоятельно выбраться из неё не может.

Прибыв на место происшествия, полицейские обвязали туловище лошади, и с помощью специального снаряжения вызволили животное.

Владелец скотины выразил благодарность полицейским города Курчатов.

Видео: МВД РК
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#лошадь #полицейские
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:08
176
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх