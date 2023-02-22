Фото: МВД РК

Упавшую в яму лошадь спасли полицейские области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

19 февраля поступил вызов о том, что на пустыре в канализационную двухметровую яму с грязной водой упала лошадь и самостоятельно выбраться из неё не может.

Прибыв на место происшествия, полицейские обвязали туловище лошади, и с помощью специального снаряжения вызволили животное.

Владелец скотины выразил благодарность полицейским города Курчатов.