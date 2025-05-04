Упавшую в яму дворнягу вызволили спасатели в Алматинской области
Видео спасательной операции поделились в МЧС.
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В МЧС поделились видео трогательной спасательной операции, которую пришлось проводить в селе Талдыбулак Алматинской области. Сотрудники ведомства вызволили из беды бездомную собаку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Животное оказалось в глубокой уличной яме.Очевидцы обнаружили пса, который не мог выбраться из ловушки, и вызвали спасателей.
Прибывшие на место специалисты спустились в яму по лестнице и аккуратно подняли собаку на поверхность. К счастью, животное не пострадало.
"Нам важна каждая жизнь", — отметили в ведомстве.
Напомним, ежедневно казахстанские спасатели приходят на помощь десяткам животных. К примеру, в эти выходные сотрудникам МЧС пришлось спасать домашнюю кошку, которая взобралась на электрический столб и не смогла самостоятельно спуститься.
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