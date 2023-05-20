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Сегодня, 11:38
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91Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Упавшую в реку с моста школьницу спасли полицейские в Аркалыке
16-летняя школьница упала в реку с моста в Аркалыке. Девушку спасли полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
На пульт 102 города поступило сообщение о том, что молодая девушка упала в воду.
На место оперативно прибыли сразу два экипажа автопатруля.
Сотрудники Амиржан Тобылбаев и Дуйсенбай Сабитбеков при помощи спасательного оборудования спрыгнули в воду. Вытащив девушку на берег, Руслан Капсаматов оказал ей первую медицинскую помощь.
Пострадавшую передали в руки скорой медицинской помощи. Она госпитализирована с диагнозом переохлаждение.
Позже было выяснено, что 16-летняя школьница упала в воду по неосторожности.
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