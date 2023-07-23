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ДЧС ВКО Сегодня, 11:24
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Сегодня, 11:24
93
Фото: ДЧС ВКО

Упавшую с лошади в горах девушку спасли на вертолёте в ВКО

Экстренная помощь помощь потребовалась туристке в горах Восточного Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

Несчастный случай произошёл 22 июля. При восхождении на гору Белуху 27-летняя девушка упала с лошади и в результате травмы потеряла сознание.

"С помощью спасательных подразделений оперативно был организован вылет врачей Катон-Карагайского района на вертолете Ми-2 авиаподразделения акимата ВКО к  месту происшествия  на участке  Сарсембай горы Белуха. Прибывшие на воздушном судне специалисты медучреждения  диагностировали у туристки  закрытый перелом нижней трети правого плеча со смещением. Оказав необходимую первую врачебную помощь, её на вертолете транспортировали в межрайонную больницу села Катон-Карагай", — сообщили в ДЧС ВКО.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области рекомендуют туристам соблюдать меры безопасности и быть осторожными в горной местности.

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Сегодня, 11:24
93
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