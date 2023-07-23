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Упавшую с лошади в горах девушку спасли на вертолёте в ВКО
Экстренная помощь помощь потребовалась туристке в горах Восточного Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.
Несчастный случай произошёл 22 июля. При восхождении на гору Белуху 27-летняя девушка упала с лошади и в результате травмы потеряла сознание.
"С помощью спасательных подразделений оперативно был организован вылет врачей Катон-Карагайского района на вертолете Ми-2 авиаподразделения акимата ВКО к месту происшествия на участке Сарсембай горы Белуха. Прибывшие на воздушном судне специалисты медучреждения диагностировали у туристки закрытый перелом нижней трети правого плеча со смещением. Оказав необходимую первую врачебную помощь, её на вертолете транспортировали в межрайонную больницу села Катон-Карагай", — сообщили в ДЧС ВКО.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области рекомендуют туристам соблюдать меры безопасности и быть осторожными в горной местности.
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