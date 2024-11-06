  • 6 Ноября, 21:28
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Упавший с горы камень убил трёх человек в Узбекистане

Сегодня, 19:57
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t.me/kashyhxb Сегодня, 19:57
Сегодня, 19:57
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Фото: t.me/kashyhxb

Несчастный случай произошёл на перевале Тахтакарача в Узбекистане. Скатившийся в горы валун упал на автомобиль, погибли три человека, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в УВД региона, трагедия произошла 6 ноября в 15:45 на трассе Ташкент-Термез у села Кайнар.

В проезжавшей по дороге машине Chevrolet находились три человека. В результате камнепада они погибли на месте.

Перевал Тахтакорача временно закрыт для движения автомобилей.

 

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