Спасатели области Жетысу вызволили из ямы собаку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Лепсы по улице Кулакын собака упала в яму и не может самостоятельно выбраться. Получив сигнал о помощи, спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно выехали на место", — говорится в сообщении.

Применив верёвку, успешно спасли собаку. Животное не пострадало. В МЧС поделились видео спасательной операции.

Ранее в Павлодаре сотрудникам МЧС пришлось выручать забравшегося на дерево кота и его хозяина, который попытался самостоятельно спасти питомца.