Упавшей в яму собаке пришли на помощь спасатели в Жетысу
Животное не пострадало.
Сегодня, 15:29
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Сегодня, 15:29Сегодня, 15:29
117Фото: МЧС РК
Спасатели области Жетысу вызволили из ямы собаку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"На пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Лепсы по улице Кулакын собака упала в яму и не может самостоятельно выбраться. Получив сигнал о помощи, спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно выехали на место", — говорится в сообщении.
Применив верёвку, успешно спасли собаку. Животное не пострадало. В МЧС поделились видео спасательной операции.
Ранее в Павлодаре сотрудникам МЧС пришлось выручать забравшегося на дерево кота и его хозяина, который попытался самостоятельно спасти питомца.
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