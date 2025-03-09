  • 9 Марта, 16:56
  • BAIGENEWS

Упавшей в яму собаке пришли на помощь спасатели в Жетысу

Животное не пострадало.

Сегодня, 15:29
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:29
Сегодня, 15:29
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Фото: МЧС РК

Спасатели области Жетысу вызволили из ямы собаку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Лепсы по улице Кулакын собака упала в яму и не может самостоятельно выбраться. Получив сигнал о помощи, спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно выехали на место", — говорится в сообщении.

Применив верёвку, успешно спасли собаку. Животное не пострадало. В МЧС поделились видео спасательной операции.

Ранее в Павлодаре сотрудникам МЧС пришлось выручать забравшегося на дерево кота и его хозяина, который попытался самостоятельно спасти питомца.

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