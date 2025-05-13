  • 13 Мая, 02:44
  • BAIGENEWS

Упавшего в реку мужчину третьи сутки ищут в Жетысу

Он хотел перейти бурную горную реку по железному тросу и сорвался вниз.

Сегодня, 01:14
АВТОР
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Сегодня, 01:14
Сегодня, 01:14
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В Жетысуской области третьи сутки ищут мужчину, который упал в реку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

ЧП случилось в минувшую субботу в Кербулакском районе на реке Коксу. 36-летний мужчина решился на опасный трюк – перебраться через бурную горную реку по железному тросу без страховки. Происходящее снимали на камеру его друзья. Уже на середине пути эстремал опустил ноги, а после сорвался в воду.

 
 
 
 
 
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Публикация от Адыл Бейсенбаев (@taldykorganec_kolesa)

По предварительным данным, пропавшим оказался военнослужащий-контрактник. Но в момент трагедии он не был при исполнении. Его поиски начались незамедлительно – подключились около ста спасателей, военных и полицейских. Задействованы беспилотники.

"Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения мужчины. Организованы масштабные поисковые мероприятия с участием сотрудников полиции, военнослужащих, спасателей, представителей других ведомств и гражданских лиц. Поисковые работы продолжаются", – сообщила официальный представитель ДП Жетысуской области Жанар Калыкова.

Сообщалось, что на реке Урал возобновлены поиски пропавшей в октябре 2024 года жительницы Атырау Яны Легкодимовой.

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