  • 19 Августа, 22:37
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Упавшего в реку 8-летнего мальчика ищут в Костанайской области

Сегодня, 18:10
АВТОР
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ДЧС Костанайской области Сегодня, 18:10
Сегодня, 18:10
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Фото: ДЧС Костанайской области

В Костанайской области ведутся поиски ребёнка, случайно упавшего в реку Тобол, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Инцидент произошёл 18 августа в посёлке Козыревка района Б.Майлина.

"При переходе по земляной насыпи через реку Тобол по неосторожности упали в воду мужчина и 8-летний мальчик. Мужчина самостоятельно выбрался из воды. Мальчика унесло течением. Поиски ребёнка продолжаются", - сообщили в ДЧС.

Задействованы спасатели, волонтёры, а также беспилотный летательный аппарат.

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