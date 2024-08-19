Упавшего в реку 8-летнего мальчика ищут в Костанайской области
Сегодня, 18:10
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Сегодня, 18:10Сегодня, 18:10
243Фото: ДЧС Костанайской области
В Костанайской области ведутся поиски ребёнка, случайно упавшего в реку Тобол, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
Инцидент произошёл 18 августа в посёлке Козыревка района Б.Майлина.
"При переходе по земляной насыпи через реку Тобол по неосторожности упали в воду мужчина и 8-летний мальчик. Мужчина самостоятельно выбрался из воды. Мальчика унесло течением. Поиски ребёнка продолжаются", - сообщили в ДЧС.
Задействованы спасатели, волонтёры, а также беспилотный летательный аппарат.
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