Упавшего с моста мужчину спасли в Семее

В Семее спасли 20-летнего мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На пульт 112 поступило сообщение, что мужчина упал с моста.

"Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия. Оперативно прибывшие сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью лодки начали искать пострадавшего. Вскоре нашли его на островке вблизи моста. Оказали первую помощь и после передали сотрудникам скорой медицинской помощи", – сообщили в МЧС.

Каким образом мужчина оказался на островке, не уточняется.