Упавшего с моста мужчину спасли в Семее
Спасатели искали его на лодке и нашли на островке вблизи моста.
Сегодня, 08:01
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Сегодня, 08:01Сегодня, 08:01
81Фото: BaigeNews.kz
В Семее спасли 20-летнего мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
На пульт 112 поступило сообщение, что мужчина упал с моста.
"Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия. Оперативно прибывшие сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью лодки начали искать пострадавшего. Вскоре нашли его на островке вблизи моста. Оказали первую помощь и после передали сотрудникам скорой медицинской помощи", – сообщили в МЧС.
Каким образом мужчина оказался на островке, не уточняется.
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