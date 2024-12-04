  • 4 Декабря, 08:25
  • BAIGENEWS

Упавшего с моста мужчину спасли в Семее

Спасатели искали его на лодке и нашли на островке вблизи моста.

Сегодня, 08:01
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 08:01
Сегодня, 08:01
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Фото: BaigeNews.kz

В Семее спасли 20-летнего мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На пульт 112 поступило сообщение, что мужчина упал с моста.

"Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия. Оперативно прибывшие сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью лодки начали искать пострадавшего. Вскоре нашли его на островке вблизи моста. Оказали первую помощь и после передали сотрудникам скорой медицинской помощи", – сообщили в МЧС.

Каким образом мужчина оказался на островке, не уточняется.

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