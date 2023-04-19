Упавшего с четвертого этажа мальчика спасли медики Балхаша

Фото: ЦБ города Балхаш

В Балхаше ребенок облакатился об маскитную сетку и упал с 4 этажа своей квартиры. Малыш был доставлен в травмпункт Центральной больницы, где был осмотрен дежурным хирургом и после чего ​ экстренно ​ доставлен в операционный блок, передаёт BaigeNews.kz.

Мальчик поступил со множественными травмами,​ ​сотрясением головного мозга, ленейным переломом правой, левой теменных костей, затылочной кости справа без смещения, раной затылочной области, тупой травмой живота.

Благодаря оперативной и слаженной работе бригады-врачей в составе которой были: врач-травматолог Нуртазин Максат Махметович, врач-анестезиолог Рәшит Рысбек Анафияұлы, ассистент Сультимов Зориг Болотович, операция прошла без осложнений. Мальчик находился в реанимационном отделении, где он ​ все время находился под наблюдением ​ врача-реаниматолога Мухтар Ерболата Абдуллаевича, среднего и младшего медицинского персонала. Благодаря приложенным усилиям сотрудников реанимационного отделения состояние юного пациента улучшилось и его выписали домой.

Врачи призывают родителей смотреть внимательно за своими детьми, не оставлять их без присмотра, не надеяться на маскитные сетки потому как от падения они не защищают, установить защиту на окна от детей.​ Потому что безопасность детей в руках родителей.