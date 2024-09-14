Упавшая с пандуса колясочница отсудила у государства полтора миллиона

В Жанаозене женщина на инвалидной коляске попыталась подняться в здание управления госдоходов, но упала с пандуса и оказалась в больнице. После выздоровления пострадавшая подала на госорган в суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы инвалид первой группы получила телесные повреждения средней степени тяжести. В своем иске женщина просила суд взыскать с ответчика материальный ущерб, потраченные на лечение суммы и компенсацию морального вреда.

Департаментом комитета труда и социальной защиты по Мангистауской области провёл проверку. Экспертиза показала что второй уровень пандуса высокий и его ширина узкая, что не соответствует правилам. Вынесено предписание об устранений нарушений.