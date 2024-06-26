Упала, потеряла сознание, очнулась рядом с насильником - шокирующий случай в Алматы

Шокирующее изнасилование произошло в Алматы. 38-летнюю женщину без сознания увидел проезжающий мимо таксист. Вместо того, чтобы помочь, мужчина снял квартиру, где надругался над жертвой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

История произошла в начале июня. 38-летняя Милена встречалась с одноклассниками. Приехав домой вечером, женщина споткнулась во дворе. От удара головой о землю потеряла сознание. А когда очнулась, поняла, что находится рядом с насильником в неизвестной квартире.

"Пропали золотые украшения. Уже обнаженная. Спросила его, зачем он это сделал со мной? Он сказал, что ему понравилась, ухоженная женщина и тому подобное. На что я ему сказала: если вы видите, что человек без сознания лежит, почему вы не вызвали скорую помощь или полицию? Он сказал: ты же выпившая была, от тебя был перегар, и над тобой бы в полиции издевались. А так я тебя от них спас", - рассказала жертва.

Милена попыталась сбежать, но этим лишь разозлила насильника. Мужчина ещё дважды надругался над ней, а затем отвёз на то же место, где и нашёл.

Женщина написала заявление в полицию. Но там заводить уголовное дело по факту изнасилования отказались, жалуется алматинка.

"Пришла я в РОВД. Никто меня на экспертизу не направил. Они только подняли камеры, съездили со мной в кафе, проверили, были ли на мне действительно эти золотые украшения, по видеонаблюдению. Всё. Мне сказали, что по факту изнасилования мы дело возбуждать не будем. Мы только по факту кражи заведём. Следователь сказал. Потому что, говорит, прокуратура не пропустит это дело. Вы на экспертизу не сходили, вы уже помылись", - сообщила жертва изнасилования.

Милена самостоятельно провела расследование. А факты, подтверждающие насилие, привезла полицейским. Но это не помогло, жалуется алматинка. Она боится, что насильник избежит наказания.

В полиции журналистов заверили: расследования ведутся по двум статьям.

"По заявлению женщины об изнасиловании расследуется уголовное дело. Также возбуждено досудебное расследование по краже её личных вещей. Подозреваемый установлен. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

За насилие мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.