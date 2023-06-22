Упал с горы и потерял сознание: пенсионера спасли в Баянауле

Фото: МЧС РК

65-летний мужчина упал с горы в Баянауле. Туриста без сознания обнаружили отдыхающие и вызвали спасателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

Инцидент произошёл в зоне отдыха "Жасыбай". На место незамедлительно выехали пять спасателей с альпинистским снаряжением и кинологический расчёт.

"Когда спасатели прибыли к месту и обнаружили в горах мужчину, тот был без сознания. Выяснилось, что он упал с горы с большой высоты. Сотрудники ДЧС Павлодарской области совместно с сотрудниками СОБР, участковыми инспекторами ДП Павлодарской области спустили пострадавшего с использованием специализированных носилок с высоты 200 метров от земли и передали карете скорой помощи", - сообщили в ДЧС.

Мужчина 1958 года рождения госпитализирован в Баянаульскую ЦРБ с сотрясением головного мозга и ушибом стенки живота.