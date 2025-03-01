Врачи больше двух месяцев боролись за жизнь трёхлетнего жителя Петропавловске, который получил серьёзную травму на кухне. Мальчик поступил в больницу с ножевым ранением глаза 19 декабря. Медики не смогли спасти малыша, он скончался не приходя в сознание, передаёт BaigeNews.kz.

Маленькому пациенту диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, ранение левой орбиты, лобной, теменной и височной доли, а также кровоизлияние и травматический шок.

"Ребёнок скончался в реанимации. Он поступил в многопрофильную детскую областную больницу 19 декабря 2024 года в крайне тяжёлом, агональном состоянии с раной в области левой глазницы", – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения СКО.

Ранее в полиции сообщили, что по предварительной версии травма была получена в результате несчастного случая в домашних условиях. Полиция выясняет обстоятельства несчастного случая.