Унижают в аэропорту - Макпал Жунусова возмущена правилами авиаперевозки домбры

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова возмущена ситуацией, возникшей с ней в аэропорту Семея. Артистку заставили приобрести дополнительный билет за 59 тысяч тенге, чтобы перевезти домбру. Ситуацию прокомментировали в авиакомпании Fly Arystan, передаёт BaigeNews.kz.

Об инциденте Макпал Жунусова сообщила на своей странице в Instagram.

"Фамилии нет. Не написано, что домбра. За 59 тысяч тенге еле пронесли, с криками и скандалом... Уже в третий раз меня так унижают в аэропорту", – сказала артистка на видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мақпал Жүнісова (@zhunusova.makpal)

В Telegram-канале авиакомпании FlyArystan опубликовали правила перевозки музыкальных инструментов.

"Музыкальный инструмент в салоне самолета может быть перевезён в качестве: ручной клади (только если соответствует разрешённым габаритам) или на заранее выкупленном отдельном месте. Бесплатно можно провезти максимум – 5 килограммов. Максимальные габариты – 56x23x36 сантиметров. Платно можно увеличить до 10 килограммов, однако количество и размеры остаются неизменным – одна единица ручной клади с габаритами 56x23x36 сантиметра. Любая ручная кладь, включая музыкальный инструмент, должна помещаться в стандартизатор со всеми деталями (упаковка, чехол и так далее)", - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Там также пояснили, зачем покупать место для музыкального инструмента.

"В целях заботы о пассажирах (право других пассажиров на достаточное место для их ручной клади) и ради сохранности музыкального инструмента, мы предлагаем также возможность по покупке рядом стоящего места для музыкального инструмента, если он (включая чехол) превышает габариты ручной клади. Стоимость услуги соответствует стоимости дополнительного места на борту по текущему доступному тарифу. Если услуга не оформлена, музыкальный инструмент необходимо сдать в багажное отделение (авиакомпания не несёт ответственность за сохранность инструмента) или оставить в камере хранения аэропорта", - сказано в сообщении.

В авиакомпании отметили, что правила по ручной клади у лоукост-перевозчиков обусловлены тем, что на одном борту самолёта летит большое количество пассажиров, и у каждого должна быть возможность разместить свою ручную кладь.