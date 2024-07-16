Новый госуниверситет открывают в Казахстане

В Таразе появится университет водного хозяйства и ирригации, передаёт BaigeNews.kz

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов, сообщается на сайте primeminister.kz.

Указывается, что ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по восстановлению Таразского гидромелиоративно-строительного института с соответствующим материально-техническим обеспечением.

Правительством принято решение реорганизовать некоммерческое акционерное общество "Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати" и создать на его базе два вуза – Таразский университет имени М.Х. Дулати (ТарУ) и Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации (КазНУВХИ). Учебные заведения созданы со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах.

КазНУВХИТ будет готовить высококвалифицированные кадры для системы водного хозяйства и ирригации. В вузе будут внедрены новые образовательные программы – "Водное хозяйство и мелиорация", "Геодезия и картография", "Гидротехническое строительство в водном хозяйстве", "Инженерные системы водоснабжения", "Инновационные технологии в водном хозяйстве".

Планируется, что уже с 1 сентября 2024 года новый вуз сможет принять студентов.

На 2024-2025 годы для КазНУВХИ выделена целевая квота государственного образовательного заказа на 245 мест (бакалавриат – 210, магистратура – 20, докторантура – 15).

Общий контингент составит 4000 обучающихся на весь цикл подготовки.