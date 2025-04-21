В Жамбылской области университет подал в суд на отчисленного студента-должника
Сторонам удалось прийти к взаимопониманию.
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В Шуском районном суде завершилось гражданское дело между Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая и бывшим студентом, отчисленным за неуплату. Однако, вместо конфликта - примирение, передаёт BaigeNews.kz.
Как установил суд, гражданин С. обучался в вузе на платной основе, но в 2023 году был отчислен за задолженность по оплате в размере более 150 тысяч тенге. Университет подал в суд, чтобы взыскать эту сумму.
Однако благодаря примирительным процедурам, которые провёл судья, сторонам удалось прийти к взаимопониманию. В рамках соглашения о медиации студент обязался погасить долг в течение 6 месяцев, а университет, в свою очередь, отказался от иска.
Суд утвердил соглашение, прекратил производство по делу и постановил вернуть университету уплаченную государственную пошлину.
Таким образом, дело завершилось миром, а студент получил второй шанс без судебных последствий. Решение уже вступило в законную силу.
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