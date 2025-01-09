13 января в итальянском Турине стартует XXXII Всемирная зимняя Универсиада. В крупнейших студенческих соревнованиях примут участие спортсмены из 57 стран мира. Будет разыграно 96 комплектов наград по 11 видам спорта. Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Фото:fisu.net

Универсиада - молодежный аналог Олимпиады

Универсиада — это международные спортивные соревнования, которые проводятся среди студентов высших учебных заведений под эгидой Международной студенческой спортивной федерации (FISU). Эти соревнования часто называют Всемирными студенческими играми или Всемирными университетскими играми. Универсиада представляет собой молодежный аналог Олимпийских игр и занимает второе место по значимости на спортивной арене после Олимпиады.

Организатор спортивного турнира - Международная федерация университетского спорта (FiSU). Она была создана для развития и продвижения спорта именно среди студентов. Штаб-квартира организации находится в Лозанне (Швейцария). FiSU объединяет более чем 165 стран и проводит соревнования в рамках Универсиады в 60 видах спорта.

В отличие от олимпийского цикла, который длится четыре года, Универсиада проводится каждые два года. Участие в этих соревнованиях могут принимать студенты и аспиранты в возрасте от 17 до 28 лет.

Как и на Олимпийских играх, соревнования Универсиады проходят с участием международных федераций, которые соблюдают правила и регламенты различных видов спорта. Однако программа универсиад может значительно отличаться от олимпийской.

Первая летняя Универсиада состоялась в Турине в 1959 году и была организована Итальянской ассоциацией университетского спорта. В этих соревнованиях приняли участие 985 спортсменов из 45 стран, и в программу вошло семь видов спорта, что стало важным шагом в развитии студенческого спорта на международной арене.

Первая зимняя Универсиада прошла в Шамони, Франция, с 28 февраля по 6 марта 1960 года. В ней участвовали спортсмены из 16 стран, а в программу соревнований входило пять видов спорта. Эти события положили начало традиции проведения зимних студенческих игр.

Казахстан также стал хозяином Всемирных студенческих игр, которые прошли с 29 января по 8 февраля 2017 года. Это событие стало значимым для страны, и казахстанская сборная заняла второе место в общем медальном зачете, завоевав 36 медалей. Лидером медального зачета стала Россия, а третье место заняла Южная Корея.

Фото: akorda.kz; Изтурган Алдауев

Состав сборной Казахстана

В Турине казахстанские спортсмены выступят по 10-ти видам спорта: биатлон, шорт-трек, лыжные гонки, фигурное катание, зимнее спортивное ориентирование, фристайл, горнолыжный спорт.

Соревнования в Италии будут проходить в пяти локациях-Турин, Бардонеккья, Праджелато, Пинероло, Торре-Пелличе, Сестриере.

Нужно отметить, что в этом году впервые на Универсиаде включены мужской и женский хоккей, а также пара лыжные гонки. Казахстанские спортсмены на турнире представлены и в них. Всего в команде 103 спортсмена.

Знаменосцами сборной Казахстана будут Аяулым Амренова и Абылайхан Сулейменов.

Аяулым Амренова является одним из лидеров сборной Казахстана по фристайлу. Абылайхан Сулейменов — хоккеист астанинского "Номада", участник нескольких международных соревнований. Он бронзовый призёр хоккейного турнира предыдущей зимней Универсиады в США.

Фото: Instagram/aaika1

Фото: https:jas.ligasy.kz

Как рассказывает главный тренер сборной Казахстана по фигурном катанию Асем Касанова, отбор в команду проводился с учетом результатов выступлений в 2024 году. В фигурном катании от Казахстана представлены спортсмены мужского и женского одиночного катания.

"Изначально можно было заявить по три спортсмена в каждом виде. Затем организаторы внесли поправки. В итоге нашу страну в Турине будут представлять три спортсмена в мужском одиночном катании и одна фигуристка - в женском. Отбор проводился с учётом выступлений спортсменов в 2024 году. Состав команды: Михаил Шайдоров, Диас Джиренбаев, Никита Кривошеев и Софья Самоделкина", - говорит Асем Касанова.

Фото:Instagram/mikhail_shaidorov

Отличий в регламенте выступления для фигуристов нет. Подготовка проходит в штатном режиме, все ребята находятся в хорошей форме, добавляет Асем Касанова.

"Я верю в наших ребят, что каждый из них достойно выступит. Мы все видим как успешно выступают наши фигуристы на международных соревнованиях. Я верю, что каждый из них будет стремиться на пьедестал", - говорит тренер.

"Участие в прошлой Универсиаде стало важным этапом в моей карьере"

Член сборной Казахстана по биатлону Кирилл Бауэр также отмечает, что отбор на Универсиаду проходил в нескольких этапах. Он вспоминает свое прошлое участие на Универсиаде, которая прошла два года назад в США.

Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта

"Участие в прошлой Универсиаде стало важным этапом в моей спортивной карьере. Соревнования проходили в США, из-за разницы в часовых поясах было сложно адаптироваться. Однако, несмотря на это, мы старались показать хорошие результаты. В 2023 году наша сборная завоевала золотую, серебряную и две бронзовые медали. Лично у меня тогда было два четвертых и одно пятое место", - говорит спортсмен.

Кирилл студент Казахской академии спорта и туризма. Он признается, что совмещать учебу и профессиональный спорт сложно.

"Университет предоставляет гибкий график для совмещения учебы и тренировок. Честно говоря, балансировать между учебой и спортом очень сложно, но четкое планирование и поддержка преподавателей-тренеров помогает мне справляться".

Подготовку сборная по биатлону к Универсиаде проводила в Словении. На новогодних праздниках члены сборной выступили на Кубке Словении по биатлону.

"Наш вид спорта – циклический. Мы регулярно участвуем в Кубках мира, чемпионатах мира, чемпионатах Азии. Когда между соревнованиями большие перерывы, мы выступаем в других международных турнирах. На новогодних праздниках мы успешно выступили на Кубке Словении по биатлону. Каждый старт для нас важен. Мы делаем со своей стороны максимум, чтобы достичь высоких результатов", - заключил спортсмен.

Фото из личного архива Кирилла Бауэра

Напомним, Всемирная зимняя универсиада 2025 года пройдет с 13 по 23 января. Ожидается участие около двух тысяч спортсменов.

Торжественное открытие XXXII Всемирной зимней универсиады состоится 13 января. Церемония будет доступна в прямом эфире на телеканале Qazsport в 23:30.