Универсальное спасательное подразделение открылось в Павлодарской области
Оно сочетает в себе функции пожарной части, трассово-спасательного пункта и бригады Центра медицины катастроф.
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МЧС Казахстана продолжает реализацию ведомственной программы “Ауыл құтқарушылары”, направленной на улучшение условий службы и повышение безопасности в сельских районах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Новое подразделение, открытое в Павлодарской области, сочетает в себе функции пожарной части, трассово-спасательного пункта и бригады Центра медицины катастроф. Такой комплексный подход позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации: пожары, дорожно-транспортные происшествия и другие инциденты.
Министр по чрезвычайным ситуациям генерал- майор Чингис Аринов подчеркнул, что программа “Ауыл құтқарушылары” — это не только шаг к укреплению безопасности в сельских регионах, но и забота о самих спасателях. Для сотрудников новых подразделений создаются комфортные условия: современная техника, оснащенные помещения для дежурств и отдыха, а также возможность для профессионального роста.
“Мы делаем все, чтобы каждый уголок страны чувствовал себя защищенным, а наши спасатели работали в достойных условиях”, — отметил Чингис Аринов.
Реализация программы продолжается, впереди — открытие новых универсальных подразделений по всей стране.
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