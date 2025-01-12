В городе Макинске Акмолинской области открылось новое специализированное подразделение, объединяющее функции пожарных и медицинского персонала, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, этот шаг стал важным элементом пилотного проекта, направленного на улучшение взаимодействия спасательных служб и повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации.

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Чингис Аринов посетил обновленную пожарную часть №8 в Макинске и познакомился с результатами капитального ремонта и модернизации. Пожарная часть, построенная еще в 1964 году, была полностью обновлена в рекордные сроки — всего за несколько месяцев с октября прошлого года. Сегодня она является примером современного подхода к обеспечению безопасности региона.

"Модернизация пожарных частей и создание уникальных подразделений, которые могут не только проводить спасательные операции, но и оказывать медицинскую помощь, — это важный шаг в укреплении безопасности наших граждан. Этот проект в Макинске — только начало. Мы продолжим развивать и модернизировать спасательные подразделения по всей стране", — отметил министр Чингис Аринов.

Одной из ключевых особенностей нового подразделения стала интеграция функций пожарных и медиков, что значительно повышает оперативность и эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации. Также улучшены условия труда спасателей: обновлено здание, создано современное обустройство служебных и бытовых помещений, включая душевые, кухню, санузлы и комнаты отдыха. В дополнение к этому был оснащен бокс для техники и тренажерный зал ведомственного клуба "BATYR TEAM".

Новое подразделение обеспечит безопасность в нескольких близлежащих населенных пунктах, в которых проживает более 30 тысяч человек. Спасатели также будут выезжать на участки автодорог и ликвидировать последствия аварий.