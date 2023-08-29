Уникальный цех по производству селена открыли в Балхаше

В Балхаше открыли уникальный цех по производству чернового селена. Это первое и единственное в мире производство, использующее технологию, позволяющую получать рафинированный селен очень высокой чистоты и обеспечивать им потребности не только внутреннего рынка, но и зарубежного, передаёт BaigeNews.kz.

Селен – редкий материал, востребованный на всех мировых рынках металлов. Его трудно добывать, ещё труднее очистить. Особенность технологии в том, что она позволяет получить чистый селен с содержанием более 99,5 процента основного компонента в одну стадию дешёвым безреагентным способом. Это значит, что стоимость чистого селена казахстанского производства будет значительно ниже стоимости аналогичной зарубежной продукции.

Уникальный способ получения марочного селена разработали учёные Института металлургии и обогащения Satbayev University, также в проекте принял участие российский профессор, доктор технических наук Сергей Нехамин.

Планируемый годовой объём перерабатываемого сырья — 75 тонн чернового селена. Первая партия металла уже получена.

"Это современная производственная площадка, в которой реализованы технологические новшества мирового стандарта. Проект включает две независимые технологии – вакуум-термическое рафинирование чернового селена, впервые внедряемого на территории Республики Казахстан, и вторая технология – переработка отвального шлака драгметального цеха методом восстановительной электроплавки", - отметил председатель правления "Корпорации Казахмыс" Нурахмет Нуриев.

Вакуум-дистилляционная технология производства селена позволяет производить металл не только из традиционного сырья, но и использовать техногенные отходы, повышая эффективность производства и оказывая положительное влияние на экологию, создавая новые рабочие места и открывая новые возможности для региона и всей страны.