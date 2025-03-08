Уникальный спортсмен из Казахстана получил должность на госслужбе
Распоряжением акима Жетысуской области Улан Рыскул назначен руководителем Управления физической культуры и спорта.
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Известный казахстанский борец Улан Рыскул получил новое назначение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.
Он официально стал руководителем Управления физической культуры и спорта Жетысуской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления спорта.
"Распоряжением акима Жетысуской области Улан Галымулы Рыскул назначен руководителем Управления физической культуры и спорта региона", — говорится в официальном сообщении.
Улан Рыскул родился в 1986 году, имеет высшее образование и внушительный спортивный послужной список. Он трижды становился чемпионом Казахстана по дзюдо, дважды выигрывал чемпионат Азии, а также завоевал серебро Кубка мира. Кроме того, спортсмен вписал свое имя в историю, став первым победителем престижного турнира "Қазақстан Барысы". Также он является мастером спорта Республики Казахстан по казак куреси.
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