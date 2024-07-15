Уникальный наконечник копья эпохи бронзы нашли студенты в Павлодарской области

Редкие артефакты обнаружили учёные и студенты Маргулан университета во время экспедиции на археологическом комплексе Коктас 2 вблизи села Акшиман Майского района Павлодарской области. Самый ценный экземпляр – наконечник копья из бронзы нашёл второкурсник Асылбек Еламан, передаёт BaigeNews.kz.

“Это уникальная находка для Павлодарского региона. Наконечник копья датируется серединой 13-8 веков до нашей эры и относится к саргаринско-алексеевской культуре", - сказал археолог, научный сотрудник центра археологических исследований Аскар Абильдин.

На археологическом комплексе Коктас исследовательские работы ведутся второй год. В этом году здесь обнаружены уникальные здания, возраст которых составляет 3,5 тысячи лет, шахты, где добывалась и перерабатывалась медная руда.

В этой местности расположено более 20 курганов, некоторые относятся к сакскому периоду. В ходе исследований захоронений обнаружено большое количество человеческих останков, животных, фрагменты кухонной утвари из керамики, наконечники стрел из бронзы.

Теперь найденные артефакты проходят необходимую лабораторную обработку.