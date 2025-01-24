Ассамблея народа Казахстана за три десятилетия своей работы стала уникальным инструментом поддержания мира и согласия в стране. Об этом заявил политолог, директор Института прикладных и антрополитических исследований Талгат Калиев, передает BaigeNews.kz.

"Ассамблея — это важнейший и уникальный инструмент, который позволяет поддерживать диалог и предупреждать конфликты. Конфликты могут возникать не только в обществе, но и в семье. Важно не допускать их или уметь органично из них выходить. Благодаря деятельности Ассамблеи в Казахстане не было ни одного конфликта, который можно было бы назвать межэтническим", — подчеркнул Калиев.

Политолог отметил, что Казахстан, имея более 100 этносов, смог создать уникальный климат доверия и взаимопонимания, который отличает страну на международной арене.

"Даже те народы, которые за пределами нашей страны имеют глубокие исторические разногласия, в Казахстане находят общий язык и дружат. Это стало возможным благодаря историческим традициям нашего народа и деятельности Ассамблеи", — добавил Калиев.

Талгат Калиев также подчеркнул эволюцию АНК за последние три десятилетия. По его словам, Ассамблея стала примером для всего мира, показывая, как можно выстраивать органичные отношения между этносами.

"Если раньше Ассамблея называлась Ассамблеей народов Казахстана, то сегодня она объединила все этносы в единый народ. Это главное достижение — мы стали единым народом с общей историей, культурой и ценностями. Сегодня государственный язык выступает мощным инструментом коммуникации, объединяющим представителей разных этносов. Это то, чего не было 30 лет назад", — отметил Калиев.

Ассамблея народа Казахстана остается символом единства, стабильности и процветания страны, подчеркивая важность мира, согласия и общих ценностей для развития общества.