Казахстанский боксёр Торехан Сабырхан провел первый бой в профессиональной карьере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Его дебют состоялся на вечере бокса в Астане, где он сразился с чехом Иржи Хауке. Бой в полусреднем весе был рассчитан на шесть раундов и завершился яркой победой Сабырхана — нокаутом в третьем раунде. Перед этим рефери отсчитал Хауке нокдаун. По ходу боя Торехан демонстрировал выдающуюся технику и играючи расправился со своим оппонентом.

Таким образом, Торехан Сабырхан с победы начал выступление в профессионалах, а Иржи Хауке потерпел седьмое поражение в карьере. Напомним, что в любителях Торехан Сабырхан отметился уникальным достижением: он стал первым в истории четырехкратным чемпионом Азии среди юношей и юниоров. Что касается хедлайнеров вечера бокса в Астане, то в главном бою сразятся казахстанский боксер Жанибек Алимханулы и француз Анауэль Нгамиссенге.