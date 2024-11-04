Уникальный казахстанец признан лучшим боксером чемпионата мира
Сегодня, 14:23
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Сегодня, 14:23Сегодня, 14:23
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Представитель Казахстана Торехан Сабырхан особым образом отметился на прошедшем в Будве (Черногория) чемпионате мира по боксу среди молодежи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Торехан стал обладателем золотой медали в весовой категории до 67 килограммов. По итогам первенства IBA признала его лучшим боксером мужского турнира, а сборная Казахстана стала лучшей командой.
Напомним, что Торехан Сабырхан является уникальным боксером: он первый в истории четырехкратный чемпион Азии среди юниоров и молодежи.
Всего казахстанские боксеры завоевали в Будве 17 медалей: шесть золотых, одну серебряную и десять бронзовых, возглавив медальный зачет.
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