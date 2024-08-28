Уникальный "исторический перекрёсток" появился в Казахстане

В Семее появилась новая визитная карточка – здесь торжественно открыли исторический перекрёсток, аналогов которому нет в Казахстане. Благодаря коллаборации краеведов, городской и областной администрации за два с половиной месяца обычное пересечение улиц с высоким содержанием истории превратилось в центр притяжения местных жителей и туристов. Подробнее о попытке перезагрузить культурное наследие Абайской области в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Экономика наследия

Капитализация наследия довольно велика, но с условием, что старинные здания и легендарные общественные пространства выиграют в туризме именно в долгосрочной перспективе. В Семее попытались приумножить культурное состояние города, создав исторический перекрёсток.

В результате пересечение улиц Бауыржана Момышулы и Асета Найманбаева в золотом квадрате города стало новым символом культурно-исторического центра Казахстана.

Идею прокачать исторический потенциал города предложило краеведческое общество "Прииртышье". В конце декабря 2023 года исследователи родного края встретились с акимом Абайской области Нурланом Уранхаевым и представили своё видение сохранения культурного облика.

Они собрали воедино идеи и сформировали блок проектов краеведческой направленности, который в дальнейшем превратился в утверждённую главой региона программу.

"Каждые две недели мы собирались с акимом ирассказывали о своей программе. Её приняли в марте. Она состояла из 27 вопросов. И 21-м по счёту был проект исторического перекрёстка", – рассказала во время открытия новой городской локации представитель общества "Прииртышье" Ольга Исаева.

Чета краеведов Ольга и Николай Исаевы предложили идею создания исторического перекрёстка. По их мнению, собрав воедино смысловое содержание архитектуры стрит-объекта, удалось создать богатое по содержанию культурное пространство, обитатели которого захотят покопаться в прошлом. В помощь им здесь на днях установят информационные QR-коды.

"Да, есть труды, публикации об истории Семея. Но не все их читают, а здесь при помощи ссылки и любопытства вы сможете узнать историю. Как назывались дома, кому принадлежали, какую роль в городе выполняли. То есть здесь улица заговорит голосами самих жителей", – выразила надежду Ольга Исаева.

Аутентично, феерично!

По замыслу краеведов исторический перекрёсток должен переносить людей в прошлое. Рассказывать и показывать архитектурными решениями, как жили до нас. Это своего рода "машина времени", окружённая зданиями четырёх разных эпох. Каждое из угловых строений было передовым сооружением своего времени и возведено с разницей в десятки лет. При этом аутентичное зодчество дошло до наших дней.

Вдоль зданий привели в порядок тротуар – разбитый асфальт заменили на брусчатку. Установили лавочки, урны, вазоны, парковку для автомобилей и велосипедов. Вписали в пространство три занимательные скульптуры. Они не случайны и согласуются с архитектурой.

Какие именно здания формируют историческую среду перекрёстка? На этот вопрос с энтузиазмом ответил краевед, один из основателей краеведческого общества "Прииртышье" Павел Жуков.

"Справа от нас двухэтажный краснокирпичный дом, крытый железом. До революции он принадлежал семье либавского цехового Христофора Шульца. В Семипалатинске он занимался торговлей золотых, серебряных украшений и часов. На первом этаже этого здания размещалось представительство известной немецкой компании "Зингер", где торговали швейными машинками. В том числе и в кредит. Надо сказать, что по тем временам кредит был новым финансовым явлением не только для нашего города, но и для Казахстана. Невесту старались обеспечить швейной машинкой, так как она была главным атрибутом приданного. В каждом доме, почти в каждой юрте стояла машинка. Всё это очень интересно и характеризует наш город как прогрессивный торговый и транзитный центр", – посвятил нас в историю Павел Николаевич.

После революции в доме Шульца на протяжении нескольких лет размещался уголовный розыск, а с 1924 года до начала Великой отечественной войны – гостиница. Она носила название "Посредник", "Коммунальщик", а в дальнейшем "Казахстан". Сейчас в полуторавековом здании соседствуют магазины обуви и туристическая фирма. Строение не является памятником и не имеет охранной грамоты, однако хозяева сохранили его в первозданном виде. Старинные ставни и двери до сих пор украшают краснокирпичный особняк.

От доходного дома до ЦОНа

Через дорогу по улице Асета Найманбаева расположен вход в здание ЦОНа. Оно построено в 1916 году, о чём напоминает массивная надпись из кирпича под крышей.

"По тем временам это здание было прорывным. Только представьте – лифт в четырёхэтажном особняке. Такое себе могли позволить немногие. К тому же стиль значительно отличается от большинства купеческих строений. Здесь было много стекла, металла", – вспоминает летопись тех времён Павел Жуков.

Основатель доходного дома – купец Михаил Бардыгин. Он унаследовал состояние и бизнес своего знаменитого отца, известного российского фабриканта Никифора Бардыгина. Тогдашний владелец замахнулся на московские стандарты, поручив строить дом не из дерева и камня, как делал весь город, а из бетона и железа на портландском цементе. Его спроектировал модный в те времена архитектор Викентий Головиснкий, а результат явил первый пример рационального домостроительства.

Здание было оборудовано подъёмниками, электрическим освещением и паровым отоплением. Два нижних этажа были заняты магазинами, а два верхних – квартирами.

"На тот момент это был прорыв инженерной мысли. Это здание, бесспорно, надо сохранять. За ним стоит интересная история. После революции доходный дом Бардыгина конфисковали и передали союзу кредитных товариществ, в годы войны здесь разместился эвакуационный приёмник, после – партийные организации. В мою бытность в здании обосновался rраеведческий музей, спортивный магазин", – вспоминает краевед.

Павел Николаевич предложил воссоздать исконный вид здания, "раздев" его до кирпича. Так, по мнению краеведов, оно заиграет, и придаст перекрёстку более исторический образ.

Кстати, одна из задач проекта – вернуть объектам первозданный вид, освободив от "осовременивания" в виде пластика, алюкобонда, массивных вывесок. И объединить их единым дизайн-кодом.

Игра с красной линией

Интересная предыстория сложилась у дома специалистов, которое, по тем временам, считалось долгостроем – его возводили пять лет.

Несколько таких домов в Семее построили в рамках мер по улучшению жилищного положения специалистов и учёных. В марте 1932 года Иосиф Сталин постановил построить за два года 102 дома на 11 500 квартир по всей большой стране.

Первоначально на строительство 150-квартирного дома был выделен один миллион централизованных рублей. Трижды меняли место и столько же переделывали проект. Первый план рассматривали два года, в него внесли 26 поправок и замечаний. И лишь в 1934 году притупили к работе.

На выходе получился самый комфортабельный многоэтажный дом в городе. Из коммунальных благ – холодная и горячая вода, центральное отопление, канализация, ванная с вентиляцией. А ещё холодный шкаф и много подсобных помещений. Полезная площадь четырёхкомнатной квартиры составляла 88 квадратных метров.

Дом мог иметь ещё несколько опций. Однако из-за превышения лимита средств проект лишился мусоропровода, лифтов и паркетных полов. Для ускорения строительства впервые в городе применили зимнюю кладку стен методом замораживания.

"Здание было уникально ещё и тем, что во внутреннем дворике была своя прачечная, два универсальных магазина, детский сад. В годы войны всё было порушено, потому что людям надо было где-то жить, изящность и комфортабельность ушли на последний план, дом был перестроен. Теперь уже каждая комната представляла собой квартиру. Водопровод, канализацию и центральное отопление разморозили. Бесхозяйственность привела к разрухе. Потребовалось много времени, чтобы восстановить его и привести в порядок", – поведал историю дома специалистов Павел Жуков.

И последний, самый младший дом перекрёстка – это многоэтажка из силикатного кирпича родом из конца 80-х. Образец типовой застройки, массовый новодел своего времени. Он примечателен тем, что здесь жили известные деятели Семея, врачи и учителя. В том числе один из отцов-основателей общества "Прииртышье", краевед, тележурналист Фёдор Занарин.

Ещё одна примечательность этого дома – архитектурное нарушение, которое кричит беззаконием и портит целостность перекрёстка. Много лет на первом этаже урбан-блока размещался магазин электротоваров. Несколько лет назад его выкупили и пристроили ещё несколько метров торговой площади в сторону дороги. Сейчас там располагается турецкий масс-маркет одежды. Владелец при одобрении главы архитектуры перешагнул красную линию. И теперь пешеходам приходится пропускать друг друга, чтобы не попасть под машину. Нарушение узаконено и сносу не подлежит!

Из-за этого пришлось отодвинуть интересную задумку. Краеведы предложили установить на углу рядом с многоэтажкой верстовой столб с указателями и познавательной информацией о городе. Акимат пообещал, что выполнит обещанное, но заказ скульптору пока не поступал.

Бронзовые проводники

Основную часть скульптурных задумок удалось реализовать. Рядом с тремя зданиями надолго застыли их предполагаемые обитатели, искусно выполненные из бронзы. Скульптуры обычных семейчан прославляют труд рабочих и обогащают смысловую нагрузку перекрёстка, помогая зданиям рассказывать историю.

Так, первым по счёту установили образ фотографа, который по задумке словно готовится запечатлеть прохожих на зеркальный "Зенит". Щелчок, снято! Он стоит в пяти метрах от входа в здание ЦОНа, некогда дома купца Бардыгина, по соседству с которым было построено здание типографии.

В городе уже формируется легенда, согласно которой прототипом фотографа стал военный писатель, Герой Советского союза Бауыржан Момышулы, в честь которого названа одна из улиц. Именно его лицо пытаются разглядеть в образе фотографа. Мы выяснили, что это не так. Скульптору позировал семейский парень, студент академии имени Жургенева.

Рядом с домом специалистов замерли его постояльцы – геодезисты. Почти живые, они проводят топографическую съёмку. В руках линейка и блокнот. Рядом, на треноге – оптический прибор теодолит. Парень и девушка измеряют вертикальные и горизонтальные углы перекрёстка.

По диагонали от них рядом с домом Шульца замерла швея. Она стоит рядом с той самой легендарной машинкой, которые продавали на первом этаже двухэтажного краснокирпичного здания. Её рука тянется к отрезу ткани, что лежит на рабочем столе.

По всему миру установлено немало скульптур, бронзовых и бетонных, в честь этой уважаемой творческой профессии. И швеи, и отдельно машинки, рабочие инструменты, и даже иглы с напёрстками. Семейская швея пополнила коллекцию этих образов. Кстати, в 1984 году в нью-йоркском Манхэттэне увековечили образ изобретателя популярного швейного инструмента и автора известного бренда Айзека Зингера.

Семейский Микеланджело

Автор работ исторического перекрёстка-художник Нурбол Калиев. Уроженец Семея учился и успешно работал в Алматы, а 8 лет назад после продолжительной ностальгии вернулся в родной город.

Друзья в шутку называют его "тень Микеланджело". Смуглый парень восхищается работами итальянского мастера средневековья. Сочередным изваянием он стремится к совершенству форм и объёмов.

Проект фигур исторического перекрёстка он создавал совместно с командой краеведов и представителей музеев. На реализацию проекта ушло всё лето, примерно по одному месяцу на каждый образ. Он начал ваять фотографа в мае. А заключительную фигуру швеи установили две недели назад.

На каждое изваяние ушло от 250 до 270 килограммов бронзы. Все они выполнены в натуральную величину методом художественного литья при температуре 1000 градусов.

"Мы рассматривали размер в 1,5 и в 1,2 натуры. Но величина в человеческий рост, пожалуй, самый оптимальный вариант для городского пространства, так они более задействованы. Всё лепилось с натуры. Позировали молодые юноши и девушки Семея. Кастинга не было, приглашал знакомых. Специально подбирал одежду, раздобыл фотоаппарат "Зенит" 70-х годов. Хотелось подчеркнуть все детали. Работа выполнена классической лепкой, а живости добавили подчёркнутые мазки. Я не стал заглаживать их. Это не тот случай, чтобы довести образы до рафинированного состояния. Решили, что в экспрессии они будут смотреться лучше", – рассказал о творческом процессе скульптор Нурбол Калиев.

Горожане уже оценили рефлексию автора. Это видно по участкам на самых "притягательных местах", которые стали блестеть в результате тактильного контакта. Хотя изначально вощёные фигуры были тёмными и однотонными.

"Бронзовые фигуры любят "близость" и с годами выглядят только лучше. А значит, со временем это всё будет ещё больше блестеть. Люди общаются со скульптурой тактильно – обнимают за плечи, берут под руку, трут на удачу какие-то элементы образа, например, фотоаппарат. И получается, что скульптура сама полируется. Городу нужны бронзовые вещицы. К тому же это очень практично – они прочные и не нуждаются в особом уходе", – пояснил скульптор.

Нурбол Калиев поделился, что ваяние фигур для исторического перекрёстка далось очень легко, подарило заряд бодрости и бесценный опыт.

Семейский Микеланджело украсил своими работами несколько районов города – это "Мальчик с жеребёнком", "Лучник", "Журавли", "Караван". Сейчас он создаёт очередную работу, посвящённую материнству. Её установят около перинатального центра.

Без галстуков

Открытие перекрёстка поддержал городской акимат в лице заместителя акима и отдел культуры.

Как раз наш спикер, администрация провела исследование, согласно которому в Казахстане нет аналогов исторического перекрёстка с его концепцией.

"Когда установили первую фигуру, сразу посыпались вопросы, особенно от молодёжи. Кто это, что символизирует? Мы решили снять видеоролики, через которые объяснили и рассказали о выбранном месте и скульптурах. Да и я в ходе подготовки перекрёстка хорошо просвятился, узнал много интересных фактов из истории Семея. Я думаю, что эти бронзовые скульптуры станут проводниками в прошлое для наших гостей и горожан", – выразил надежду заместитель акима города Арайбек Хамзаев.

Ни городского, ни областного акима на открытии не было. Но уже через полчаса после концерта в честь новой достопримечательности на историческом перекрёста видели главу Абайской области Нурлана Уранхаева с делегацией.

Вечером того же дня на локации продолжились работы по благоустройству. В насыщенную историческими событиями почву высадили культурные растения и пропололи сорняки.

Сам город Семей знаменит судьбоносными событиями, которые изменили ход истории Казахстана. Здесь училась и творила великая троица, с упоминания которых начинается каждый второй официальный доклад чиновников и учёных – Абай, Шакарим и Мухтар Ауэзов.

На левом берегу располагалась ставка движения Алаш. А ещё Семей всё чаще называют "городом первых", поскольку именно здесь казахстанскому обществу явили передовые достижения промышленности, образования, связи. Первый водопровод, телеграф, телефон, паровая мельница, кино, цирк, КСК, интернет-домен и другие достижения земли казахской начались именно с этого города.

Фото: Альбина Халел