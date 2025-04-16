Ещё десять лет назад это казалось фантастикой - в горах юга Казахстана почти не осталось снежных барсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ. Их считали исчезающим видом, а встретить в дикой природе - редчайшей удачей. Но сегодня ситуация изменилась: в национальных парках Туркестанской области обитает уже 11 этих грациозных хищников.

Рост популяции ирбисов связывают с восстановлением баланса в экосистеме. Копытные - козероги, кабаны, косули - вернулись в горы, и за ними потянулся главный хищник.

Теперь снежного барса можно увидеть не только на снимках с фотоловушек, но и - если повезёт - своими глазами. Камеры также фиксируют другого редкого обитателя региона - туркестанскую рысь, занесённую в Красную книгу.

"Очень важно не перепутать. Мы обязательно идентифицируем каждого барса по хвосту - у них он как отпечаток пальца. Специалисты из Жабаглинского заповедника и Сайрам-Угамского нацпарка тщательно изучают кадры, чтобы случайно не посчитать одну и ту же особь дважды. По последним данным, в области живут 11 снежных барсов", - рассказал Бахыт Мусалиев, руководитель отдела животного мира и охотхозяйства Туркестанской территориальной инспекции.

Ранее мы сообщали, что одного из самых загадочных хищников планеты заметили в Казахстане.