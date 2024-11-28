Уникальный чемпионат по ски-альпинизму пройдет в Казахстане

Турнир пройдет впервые после признания данного вида спорта, передаёт BaigeNews.kz.

Соревнования пройдут в двух дисциплинах. 30 ноября спортсмены пробегут формат "Вертикальная гонка", а 1 декабря состоится старт самой в спринте.

Маршрут "Вертикальной гонки" не предусматривает скоростного спуска и проложен по склону от верхней станции "Комби 1", с финишем на Талгарском перевале. Трасса спринта расположена на склоне Левый Талгар.

Участие примут спортсмены Шымкента, Усть-Каменогорска, Петропавловска, Акмолинской области, Караганды, Алматы и Алматинской области.

К слову, ски-альпинизм - это спорт, объединяющий в себе элементы скоростного подъема в гору на лыжах и скоростного спуска. В Казахстане соревнования проходят с 2015 года. С 2021 года ски-альпинизм вошел в список олимпийских видов спорта.

В 2024 году ски-альпинизм, или скимо (от англ. Skimountaneering) занесен в реестр видов спорта Казахстана.

По итогам ЧРК будет создана национальная команда, которая в феврале 2025 года выступит на зимних Азиатских играх в Харбине.