Уникальные виды грибов обнаружили в нацпарке "Бурабай"

Учёные нашли на территории нацпарка нацпарка "Бурабай" ряд редких видов грибов, занесённых в Красную книгу и вырастающих раз в пять лет, передаёт BaigeNews.kz.

Обнаружены такие уникальные экземпляры как пецица изменчивая (Peziza varia), строчок осенний (Gyromitra infula), гигроцибе коническая (Hygrocybe conica), рамария обыкновенная (Ramaria eumorpha), вороночник рожковидный (Craterellus cornucopioides), лепиота вздутоспоровая (Lepiota magnispora), войлочно-бурый трутовик (Phaeolus schweinitzii).

Кроме того, обнаружен гриб, который предварительно идентифицирован как клавариадельфус пестиковый (Clavariadelphus sp.). Редкий экземпляр имеет стройную, похожую на палочку форму с "головкой" на верхушке. Цвет гриба обычно ярко-жёлтый или оранжево-жёлтый, а иногда даже

красноватый. Самая необычная его особенность – он вырастает всего один раз в 3-5 лет. Гриб занесён в Красные книги нескольких стран.

"Это открытие свидетельствует о высоком биологическом разнообразии парка и подчёркивает необходимость дальнейшего изучения и охраны его грибного мира", - сообщил старший научный сотрудник отдела науки, информации и экологического мониторинга, кандидат сельскохозяйственных наук Евгений Архипов.

Сотрудники ГНПП "Бурабай" приступили к формированию микологического реестра нацпарка.