Уникальные соревнования по стритболу проходят в Астане

В столичном Триатлон парке начались соревнования по стритболу (Streetball) среди детей и подростков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

По словам организаторов, в настоящее время в столице созданы все условия для занятий уличным баскетболом. Они выразили надежду, что благодаря этому в Астане будут выявлены новые молодые таланты, участники найдут среду, в которой будут вести здоровый образ жизни, не прибегать к вредным привычкам.

"Только недавно на парижской Олимпиаде по баскетболу 3х3 появились новые призеры, совершенно отличные от предыдущих. Это также доказывает, что фаворитов нет, турнир будет полон сюрпризов, каждый матч будет проходить до последней игры", - сказал организатор проекта Тимур Есимов.

Соревнования по уличному баскетболу будут проходит с 18 по 20 августа. А 21 августа среди лучших коллективов пройдет суперфинал.

Победителям турнира предусмотрен денежный приз.