Уникальные находки делает в степи жительница Актау

Жительница Актау Евгения Лукьянченко создала палеонтологическую экспозицию у себя дома. Она собирает окаменелости древних животных и растений, живших на Земле миллионы лет назад. Аммониты, морские ежи, моллюски, гастроподы, зубы акул – в коллекции уже больше 100 экспонатов, найденных степях Мангистау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

В планах девушки увеличить количество уникальных находок и создать в области палеонтологический музей.

Собирать зубы акул, панцирь морской черепахи и клешни древних ракообразных Евгения Лукьянченко начала два года назад. Теперь ей приходится читать много научной литературы и изучать не только историю, но и геологию. Если сама не может определить вид и возраст находки, берёт онлайн-консультации у сотрудников музеев и других любителей палеонтологии.

"Позвонок плезиозавра, позвонки китов, рыб, королевской макрели, акул. Самая интересная находка — это целый позвоночный столб кита: от первого позвоночного до последнего хвостового, и одна ласта. Ему 23-28 миллионов лет. Это палеоген, олигоцен, хаттский ярус. А самая редкая и интересная находка у нас в Мангистау — это зуб плезиозавра. Это сеноманский ярус, мел. 93-100 миллионов лет", - рассказывает о коллекции палеонтолог-любитель Евгения Лукьянченко.

Миллионы лет назад Мангистауская степь была дном древнего океана Тетис. До сих пор здешние места хранят множество исторических тайн. Чтобы разгадать их, Евгения отправляется за сотни километров от Актау. В дороге её сопровождает муж, который когда-то увлекался археологией, а сейчас стал надёжным помощником.

Максим Лукьянченко рассказал, что в год они совершают до 50 поездок в степь.

Семейная пара планирует открыть выставку древностей Мангистау.