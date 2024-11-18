Уникальные кадры с дикими животными сняли в Чарынском каньоне
Сегодня, 16:12
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Сегодня, 16:12Сегодня, 16:12
53Фото: pxhere.com
На территории Чарынского нацпарка дикие животные попали в объективы фотоловушек, передаёт BaigeNews.kz.
Среди обнаруженных подвидов специалисты особенно выделили дикого кабана (Sus scrofa) и косулю (Capreolus capreolus).
"Полученные данные подтверждают высокое биоразнообразие региона и предоставляют возможность изучения мест обитания животных, они также помогут усовершенствовать меры по охране диких животных и их среды обитания", - отметили в нацпарке.
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