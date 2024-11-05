Уникальные экспонаты из Казахстана впервые представили на выставке во Франции

В Париже в Национальном музее азиатских искусств Гиме в рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Францию состоялась торжественная церемония открытия выставки "Казахстан: Сокровища Великой степи", передаёт BaigeNews.kz.

Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева отметила уникальность представленных экспонатов, которые охватывают почти четыре тысячелетия культурного феномена Великой степи в мировой истории.

Она выразила благодарность французским коллегам за поддержку в организации выставки, подчеркнув важность культурного взаимодействия между Казахстаном и Францией.

"Казахстанско-французские отношения в последние годы претерпевают значительные изменения. Взаимные визиты президентов двух стран придают новый импульс развитию двустороннего сотрудничества. Выражаю большую благодарность моей коллеге, госпоже министру Рашиде Дати и директору Музея Гиме, доктору Янник Линц, а также команде Музея Гиме за высокий профессионализм, слаженную работу и поддержку в реализации данной выставки", - сказала Аида Балаева.

В экспозиции представлено 35 редких артефактов из коллекций Национального музея Республики Казахстан и Государственного историко-культурного музея-заповедника "Азрет-Султан", отражающих ключевые этапы казахстанской истории.

"Высокая миссия музея состоит в том, чтобы, демонстрируя культурные ценности прошлого, творить историю современности. Мы привезли самые ценные экспонаты, которые впервые представлены зарубежной публике в современном новаторском формате. Сегодня мы становимся свидетелями рождения новой истории развития отношений между нашими странами", - отметила министр.

Посетители смогут увидеть артефакты, иллюстрирующие развитие кочевой культуры и государственности, от гунно-сарматского периода до Казахского ханства. Особенностью выставки стал мультимедийный контент, позволяющий глубже погрузиться в культурное наследие Казахстана.

"На выставке вы увидите пять "джоконд" Казахстана. Идея этой выставки родилась год назад во время визита президента Франции в Казахстан с тем, чтобы познакомить с культурой Казахстана и ее значимостью во всемирной истории. Выставка предлагает это иммерсивное путешествие в Казахстан с его пейзажами, его звуками и особенно с его пятью шедеврами или ансамблями шедевров, который иллюстрируют пять этапов этой цивилизации. От античной истории до Казахстана 18-го века", - сказала Янник Линц, директор Национального музея искусств Азии – Гиме.

Выставка продлится до 24 марта 2025 года. 5 ноября, ее посетят Президенты Казахстана и Франции Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон.



Отметим, что мероприятие получило поддержку посольства Казахстана во Франции, Фонда Булата Утемуратова, компании Alstom Kazakhstan, ТОО Visor Group и Кенеса Ракишева.