Уникальные для Центральной Азии технологии лечения рака представили в Астане
Где расположились лаборатории и медоборудование?
Сегодня, 17:45
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Сегодня, 17:45Сегодня, 17:45
134Фото: BaigeNews.kz
Циклотронно-производственный комплекс по выпуску радиофармацевтических препаратов представили в Астане. В нем планируют производить сразу 11 наименований, 7 из которых будут синтезированы в Казахстане впервые. Расположились лаборатории в новом корпусе Национального научного онкологического центра. Здание открыли в рамках международной конференции. Некоторых технологий, представленных зарубежных гостям, нет ни в одной стране Центральной Азии. Эксклюзивные кадры из закрытых лабораторий и рассказы врачей смотрите в специальном репортаже BaigeNews.kz.
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