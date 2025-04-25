Циклотронно-производственный комплекс по выпуску радиофармацевтических препаратов представили в Астане. В нем планируют производить сразу 11 наименований, 7 из которых будут синтезированы в Казахстане впервые. Расположились лаборатории в новом корпусе Национального научного онкологического центра. Здание открыли в рамках международной конференции. Некоторых технологий, представленных зарубежных гостям, нет ни в одной стране Центральной Азии. Эксклюзивные кадры из закрытых лабораторий и рассказы врачей смотрите в специальном репортаже BaigeNews.kz.