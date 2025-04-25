  • 25 Апреля, 18:47
  • BAIGENEWS

Уникальные для Центральной Азии технологии лечения рака представили в Астане

Где расположились лаборатории и медоборудование?

Сегодня, 17:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 17:45
Сегодня, 17:45
134
Фото: BaigeNews.kz

Циклотронно-производственный комплекс по выпуску радиофармацевтических препаратов представили в Астане. В нем планируют производить сразу 11 наименований, 7 из которых будут синтезированы в Казахстане впервые. Расположились лаборатории в новом корпусе Национального научного онкологического центра. Здание открыли в рамках международной конференции. Некоторых технологий, представленных зарубежных гостям, нет ни в одной стране Центральной Азии. Эксклюзивные кадры из закрытых лабораторий и рассказы врачей смотрите в специальном репортаже BaigeNews.kz

Самое читаемое

Наверх