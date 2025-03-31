Выставку подготовили сотрудники универсальной научной библиотеки имени Абая г. Семей. На всеобщее обозрение выставлены подшивки периодики времён Великой Отечественной войны - местные и всесоюзные издания. Со страниц уже пожелтевших газет военные корреспонденты рассказывают о боевых действиях того лихолетья. А оставшиеся дома товарищи и гражданки передают солдатам через заветные строчки новости о том, как идут дела в тылу большой страны. Главный источник информации - газеты, а также книги, свидетельства 40-х годов в предметах и документах вернули в прошлое и корреспондента BaigeNews.kz.

В период Второй мировой войны у людей было два основных источника информации - это радио и печатные СМИ. С известных слов Юрия Левитана "Внимание, внимание, говорит Москва" начинались экспресс-сводки с боевых полей. Более подробную информацию уже через пару дней жители узнавали из газет.

Периодика служила не только важнейшим источником новостей, но и сильным инструментом мотивации. Она сплачивала людей, помогая осознать, что вся страна участвует в борьбе. Наиболее авторитетными изданиями того времени были всесоюзные "Комсомольская правда" и "Правда".

Сотрудники библиотеки имени Абая сделали ставку на местные издания - городские и казахстанские, представив вниманию зрителя краткий обзор тем, которые освещали местные журналисты. Какой урожай пшеницы собрали фермеры? Сколько тонн шерсти пойдёт на создание тёплой одежды для солдат? Какое количество знаменитой тушёнки законсервировал легендарный Семипалатинский мясокомбинат? Все эти новости с интересными подробностями можно было прочитать в печати. И всё это можно увидеть в увлекательном обзоре выставки-экспозиции "Великая Победа – наследие потомкам".

Газеты военного времени представляют собой уникальные исторические артефакты, которые, хотя и не всегда передавали события во всей полноте, но удивительно точно отражали дух своей эпохи.

На страницах печатной выставки можно найти политические лозунги, описания повседневной жизни рядового солдата и множество других деталей, связанных с военными годами, и о которых зрителю может рассказать только газета.

"На нашей выставке представлено 14 подшивок и больше 10 книг, которые изданы именно в годы войны. Хоть и было сложное время, но типографии работали, издательская деятельность не стояла на месте. Книги поднимали дух народа. Например, в те годы выпустили карманный вариант произведения "Енлик-Кебек", - рассказывает руководитель отдела редких книг библиотеки имени Абая Жанылгуль Адильбеккызы. - Ход военных событий освещался во всех местных и республиканских газетах. Народ был заинтересован, с нетерпением ждал новостей. Ведь почти у каждой семьи воевали их близкие. Им было важно знать, что происходит на линии фронта".

Особый интерес вызывают газеты военного времени "Известия", "Казахстанская правда", "Исторический журнал", "Народное хозяйство Казахстана", "Красный библиотекарь" и семейская "Прииртышская правда". На их страницах запечатлены хроники боевых действий и повседневная жизнь жителей городов и сёл, что позволяет глубже понять дух того времени.

Самое архаичное периодическое издание Семея, хранящееся в библиотеке Абая, это областная газета за 1894 год "Семипалатинские областные Ведомости". Также здесь сохранилась подшивка журнала "Охотничий Алтай" за 1924 год, "Иртышская Правда" 30-х годов, республиканский печатный орган "Енбекши казак" за 1929 год. Интерес представляют также хранящиеся в фондах номера Областной газеты 1932 и 1934 годов, напечатанные на латинице, а ещё несколько образцов печатных СМИ 20-х годов напечатанные арабской графикой.

Среди представленных на выставке экспонатов - книга фронтовых писем. Наряду с газетами, это ценнейший источник по истории войны. Солдаты отправляли родным долгожданные весточки. Писали как лично, так и составляли коллективные послания своим односельчанам, коллегам, друзьям, родным.

"Среди них книга фронтовых писем, изданная в 1944 году, в которой опубликованы письма. Есть письма известных наших казахстанских солдат с фронта народу. В одном из них затесалась забавная опечатка. Часть, в которой воевала Машук Маметова, отправила письмо в тыл. В списке отправителей были только мужские фамилии, поэтому имя легендарной пулемётчицы кто-то по ошибке тоже подписал в мужском роде. О своих воспоминаниях в книге также рассказывает земляк, уроженец Семипалатинской области, писатель Азильхан Нуршаиков", - говорит наша собеседница.

Библиотечные специалисты с энтузиазмом погружают в мир истории всех, кто приходит взглянуть на уникальную выставку-экспозицию, знакомя людей с ключевыми разделами и основными этапами Великой Отечественной войны.

Особое внимание они уделяют вкладу казахстанцев в эту героическую борьбу, среди которых выделяются имена таких известных писателей, как Бауыржан Момышулы, Касым Кайсенов, Ади Шарипов и Азильхан Нуршаихов. Их воспоминания рисуют яркие и порой трагичные картины подвигов народа.

Сотрудники акцентируют внимание на современных исследованиях, касающихся войны, подчёркивая важность бережного отношения к этой теме в истории постсоветских стран.

Среди современных казахстанских авторов были представлены книги "Брестская крепость Казахстан" Лайлы Ахметовой, "Кошкарбаев" и "Халықтың ары мен намысындай" Майлыбая Смагулова, а также "Тыловые эвакогоспитали Казахстана и республик Средней Азии" Марияш Жакуповой, "Побеждали с патриотизмом в сердце" Шаймардана Калиакпарова. Эти произведения открывают участникам экспозиции новые возможности понимания военных событий и подвигов казахстанцев.

"Чтение газет времён войны - это довольно увлекательно и даже необычно. Только представьте: с определённых документов уже снят гриф секретности, со многими мы уже знакомы, а значит у современного поколения, интересующегося историей ВОВ, полная картина тех событий. И тут мы читаем новости с фронта, переосмысливаем некоторые события прошлого, погружаемся в них с имеющимся багажом знаний, понимаем по-другому, и, конечно, снова дополняем имеющуюся картину. Конечно, сейчас мы можем найти сотни и даже тысячи газет и статей, книг, фильмов на тему второй мировой войны и победы в той войне. А тогда, в те непростые годы, эти газеты были единственным источником информации о том, что происходит в мире", - рассказал нам встретившийся у экспозиции студент Руслан Капанов.

Раздел выставки "Песни военных лет" удивляет зрителей раритетными пластинками с мелодиями, которые стали символами той эпохи, а раздел "Библиотека в годы ВОВ" рассказала о самоотверженной работе библиотекарей, которые организовывали встречи для раненых в эвакогоспиталях.

История библиотеки насчитывает 142 года. Её основали ссыльные революционеры во главе с Михаэлисом. Непосредственное участие принимал его близкий друг Абай Кунанбаев, в честь которого и названо учреждение. Сегодня оно славится самым богатым фондом в стране и входит в пятёрку лучших библиотек Казахстана. Здесь есть редкие и старинные издания, которые датируются 1786 годом.

В первой половине ХХ века финансирование библиотеки было скромным. Книги и журналы выписывали, покупали, находчивые библиотекари обменивали некоторые образцы на редкие и более интересные экземпляры.

Благодаря неравнодушным меценатам в разные годы немало ценных изданий передали в дар. Так, в бибилотеке хранится интереснейший образец конца 19 века - книга "Путешествие Цесаревича на Восток". Его передал в дар священник Ершов. Издание выполнено в нестандартно большом размере, каждая страница которой пропитана золотом. Позволить себе такой экземпляр могли себе только частные коллекционеры.

Фото: Альбина Халел.