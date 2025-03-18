Министр культуры и информации РК Аида Балаева на заседании Правительства сообщила о проводимой работе по оцифровке историко-культурного наследия Казахстана, передает BaigeNews.kz.

Под эгидой ведомства информационно-просветительская платформа Qazaq Culture. Платформа работает на восьми языках. Qazaq Culture рассказывает о культурных ценностях нашей страны не только для казахстанской, но и зарубежной аудитории.

"В рамках работ по масштабированию Qazaq Culture будет запущен отдельный модуль с оцифрованными объектами историко-культурного наследия нашей страны, ценными экспонатами и редкими реликвиями", - пояснила Аида Балаева.

Ранее в ведомстве сообщили о создании фонда развития креативной индустрии.