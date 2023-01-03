Уникальную технологию обследования внутренних органов освоили отечественные врачи

В НИИ кардиологии и внутренних болезней стали применять "золотой стандарт" обследования тонкой кишки, который представляет собой видеокапсульную эндоскопию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава нашей республики.

Данный метод позволяет визуализировать области тонкого кишечника, недоступные для традиционных методов гастро- и колоноскопии, рассказывает председатель правления института, доктор медицинских наук, профессор Роза Куанышбекова.

"Уникальность исследования состоит в том, что тонкую кишку можно осмотреть на всем протяжении. Пациент не ощущает дискомфорта, для исследования нет необходимости в наркозе. Процедура безболезненна. Видеокапсула одноразовая, что исключает возможность инфицирования пациента. Исследование можно проводить как в амбулаторных условиях, так и в условиях стационара", - говорит глава клиники.

К томе же современные капсулы снабжены системой искусственного интеллекта, значительно улучшилось качество изображения.

Как объясняет заведующий отделением эндоскопии и интервенционной гастроэнтерологии клиники Владислав Зелинский, после подготовки желудочно-кишечного тракта к процедуре, в день исследования на поясе пациента крепится записывающее устройство. Пациент проглатывает капсулу как обычную таблетку. Капсула естественным путём передвигается по желудочно-кишечному тракту, встроенная камера делает снимки, вся информация передаётся на записывающее устройство.

Обычно длительность полученной записи составляет 14-15 часов. Врач эндоскопист анализирует полученные данные и дает заключение. Спустя время капсула выводится из организма естественным путем.

Следует отметить, что данный метод исследования показан при подозрении на тонкокишечные кровотечения при железодефицитной анемии, положительном анализе кала на скрытую кровь, воспалительные заболевания тонкой кишки, в т.ч. при подозрении на болезнь Крона и опухоль тонкой кишки, пациентам с синдромами наследственных полипозов, при болях в животе неясного происхождения и стремительной потере веса неясной этиологии.