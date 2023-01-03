Лента новостей
- Уникальную технологию обследования внутренних органов освоили отечественные врачи 16:23 163
- 1 января казахстанцы вызвали скорую помощь более 33 тысяч раз 15:28 277
- Казахстан занял первое место в рейтинге боксёрских ассоциаций 14:50 286
- Более 500 функций правительства передадут министерствам и акиматам - Смаилов 14:33 398
- В Талдыкоргане нашли "похищенного" 15-летнего школьника 14:17 652
- В Алматы ищут злоумышленника, "заминировавшего" ТД "Адем" 13:50 351
- О политической повестке 2023 года рассказал Ерлан Карин 13:32 319
- Дважды оправданному по делу об убийстве павлодарцу присудили компенсацию 13:08 468
- Глава государства подписал закон об обеспечении безопасности лиц, подлежащих госзащите 12:48 365
- В семи регионах Казахстана закрыли дороги из-за метели 12:37 397
- "Читающая школа": о результатах проекта за 2 года рассказал глава Минпросвещения 11:45 297
- Токаев подписал законы, ужесточающие наказание за экологический вандализм 11:19 310
- Президент подписал закон о сохранении казахских пород собак тазы и тобет 11:08 327
- Принц Гарри пожаловался на Букингемский дворец перед выходом своей автобиографии 10:55 511
- Полицейские продолжают спасать застрявших на трассе водителей 10:39 334
- Казахстанская лёгкая промышленность нашла новые точки роста в 2022 году 10:23 385
- Джереми Реннер находится в критическом состоянии из-за травм после наезда ратрака 10:01 558
- В Казахстане выявили минимальное число заражённых коронавирусом с ноября 09:48 332
- Метель, туман и ветер: какой будет погода 3 января в Казахстане 08:58 379
- Бразилия прощается с легендой мирового футбола Пеле 08:45 721
- Скандальный вратарь сделал странную покупку после победы на ЧМ-2022 08:21 752
- Камеры "Сергек" появятся на дорогах Мангистау 07:38 476
- В Казахстане определили топ-25 востребованных профессий до 2030 года 06:29 630
- Четырёхлетнего ребёнка спасли из горящей квартиры в Семее 05:17 462
- В Актау установят блочно-модульные котельные 04:43 589
- Европарламент лишит неприкосновенности двух депутатов 03:33 735
- В ближайшие 8 лет спрос на наёмных работников в Казахстане составит почти 2 млн человек 02:45 483
- В Узбекистане ещё один ребёнок отравился сиропом от ОРВИ 01:51 698
- Уральск утопает в талых водах 00:37 718
- В четырёх регионах Казахстана закрыта часть автодорог 02.01.2023 515
- Скончалась известный казахстанский журналист 02.01.2023 5325
- Рыбак чуть не провалился под лёд вместе с микроавтобусом на Капшагайском водохранилище 02.01.2023 481
- Звезда Marvel попал в реанимацию из-за последствий снежного шторма в США 02.01.2023 611
- Минздрав рекомендовал казахстанцам устроить постновогоднюю разгрузку 02.01.2023 535
- Опять метель: штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов страны 02.01.2023 602
- О состоянии пострадавших пассажиров авиарейса Ташкент — Алматы рассказали врачи 02.01.2023 1549
- Где в Казахстане родилось больше всего малышей в первый день 2023 года 02.01.2023 789
- 19-летняя студентка спасла мужчину из горящего дома в Петропавловске 02.01.2023 805
- Не потому что проиграл: Дамир Исмагулов прокомментировал завершение своей карьеры 02.01.2023 551
- Попали в турбулентность: стало известно о состоянии пострадавших в самолёте Air Astanа 02.01.2023 1658
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 1755
- Политолог высказался о составе Конституционного суда 02.01.2023 622
- Казахстанских учителей со стажем 30 и более лет освободили от НКТ 02.01.2023 1068
- Летевший в Алматы самолёт попал в зону сильной турбулентности. Есть пострадавшие 02.01.2023 1877
- Рыбакина одержала первую в этом году победу в Австралии 02.01.2023 535
- Имена, лица и открытия: что оставил после себя 2022 год в культуре 02.01.2023 440
- Аймагамбетов рассказал, как привил своим детям любовь к чтению 02.01.2023 558
- Два вертолёта столкнулись в Австралии. Погибли четыре человека 02.01.2023 507
- Токаев подписал закон о растительном мире 02.01.2023 608
- Ехавший в Актобе астанчанин потерял машину и едва не замёрз в степи 02.01.2023 2576
- Папу Римского Бенедикта XVI похоронят 5 января 02.01.2023 674
- Министерство экологии, геологии и природных ресурсов реорганизовали в Казахстане 02.01.2023 671
- Президент Казахстана подписал ряд указов 02.01.2023 864
- Два человека погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области 02.01.2023 634
- Головкин номинирован на "Лучший бой года" 02.01.2023 650
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 2718
- Суточная заболеваемость ковидом снизилась в праздники в Казахстане 02.01.2023 506
- Выпускница "Болашака" следит за тюленями с помощью датчиков собственного изобретения 02.01.2023 997
- Франция обязала прибывших из Китая сдавать ПЦР-тест 02.01.2023 485
- Портрет наркодиллера собрали павлодарские школьники в необычном квесте 02.01.2023 577
- "Казах" объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем 02.01.2023 718
- Неблагоприятные метеоусловия 2 января будут в Алматы 02.01.2023 21546
- В МВФ заявили, что половина ЕС окажется в рецессии 02.01.2023 594
- Полицейские Жетысу помогают путникам, застрявшим в непогоду на заснеженных дорогах 02.01.2023 618
- Боец UFC и бывший тренер детей Кадырова умер в 31 год 02.01.2023 1916
- Школьники из Актобе собрали подарки для нуждающихся 02.01.2023 972
- "Относятся к нам, как ко вторым-третьим сортам": Жалгас Жумагулов раскрыл шокирующую правду о UFC 02.01.2023 45025
- Казахстанское кино стало лидером рейтинга по просмотрам 02.01.2023 926
- Кто оплатил праздничный салют в Астане 02.01.2023 18485
- Подросток из Уральска рассказала, каково быть американской старшеклассницей 01.01.2023 2797
- Казахстанские теннисисты вылетели с исторического турнира 01.01.2023 648
- Золотая медаль и коррекция зрения: Бибисара Асаубаева подвела личные итоги года 01.01.2023 7799
- Имангали Тасмагамбетов назначен генеральным секретарём ОДКБ 01.01.2023 1245
- Дождь, метель и гололёд: несколько дней непогоды ожидаются в Казахстане 01.01.2023 756
- Беспилотные автобусы запустили в Корее 01.01.2023 773
- Австралия и Таиланд: где сыграют казахстанские теннисисты на предстоящей неделе 01.01.2023 633
- Заблудились на тракторе в степи: двух сельчан спасли в Костанайской области 01.01.2023 889
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 904
- Нефтяная компания в Жанаозене отреагировала на видеообращение рабочих 01.01.2023 3924
- Кукушкин начал 2023 год с поражения 01.01.2023 571
Уникальную технологию обследования внутренних органов освоили отечественные врачи
В НИИ кардиологии и внутренних болезней стали применять "золотой стандарт" обследования тонкой кишки, который представляет собой видеокапсульную эндоскопию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава нашей республики.
Данный метод позволяет визуализировать области тонкого кишечника, недоступные для традиционных методов гастро- и колоноскопии, рассказывает председатель правления института, доктор медицинских наук, профессор Роза Куанышбекова.
"Уникальность исследования состоит в том, что тонкую кишку можно осмотреть на всем протяжении. Пациент не ощущает дискомфорта, для исследования нет необходимости в наркозе. Процедура безболезненна. Видеокапсула одноразовая, что исключает возможность инфицирования пациента. Исследование можно проводить как в амбулаторных условиях, так и в условиях стационара", - говорит глава клиники.
К томе же современные капсулы снабжены системой искусственного интеллекта, значительно улучшилось качество изображения.
Как объясняет заведующий отделением эндоскопии и интервенционной гастроэнтерологии клиники Владислав Зелинский, после подготовки желудочно-кишечного тракта к процедуре, в день исследования на поясе пациента крепится записывающее устройство. Пациент проглатывает капсулу как обычную таблетку. Капсула естественным путём передвигается по желудочно-кишечному тракту, встроенная камера делает снимки, вся информация передаётся на записывающее устройство.
Обычно длительность полученной записи составляет 14-15 часов. Врач эндоскопист анализирует полученные данные и дает заключение. Спустя время капсула выводится из организма естественным путем.
Следует отметить, что данный метод исследования показан при подозрении на тонкокишечные кровотечения при железодефицитной анемии, положительном анализе кала на скрытую кровь, воспалительные заболевания тонкой кишки, в т.ч. при подозрении на болезнь Крона и опухоль тонкой кишки, пациентам с синдромами наследственных полипозов, при болях в животе неясного происхождения и стремительной потере веса неясной этиологии.
-
Trend news
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 1749
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 2715
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 904
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 877
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 11643
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 3013
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 1579
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 1065
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 3663
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 6859
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 35089
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 41043
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 1824
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 1647
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 1571
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 1426
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 1236
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 2523
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 1890
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 111540
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 43793
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 61965
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 1761
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 13258
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 7235
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 1960
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 2302
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 46402
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 25522
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 2504
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 2605
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 20589
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 2209
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 8097
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 47522
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 17178
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 3632
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 5763
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 3325
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 4482
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 5738
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 8516
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 4102
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 46559
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 3449
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 4297
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 10355
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 70171
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 13779
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 6778
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 16421
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 20414
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 6272
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 3825
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 37618
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 4237
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 5109
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 49489
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 9436
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 13721
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 5587
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 56909
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 4725
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 23235
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 11715
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 6210
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 4806
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 7350
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 6361
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 5137
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 5039
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 7891
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 5498
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 39549
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 23553
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 11844
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 9017
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 5956
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 32456
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 47932
-
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 906
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 854
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 1142
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 1316
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 1881
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 3616
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 3647
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 3643
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 2030
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 1939
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 2127
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 1925
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 2001
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 2398
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 3061
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 2839
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 3359
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 3224
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 3121
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 4185
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 4089
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 4443
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 4905
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 4844
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 5083
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 4925
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 5070
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 5731
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 5852
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 6015
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 6120
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 5771
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 6275
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 5979
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 6058
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 6053
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 6213
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 6541
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 6229
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 6472
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 6612
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 6618
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 6802
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 7274
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 7557
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 7368
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 7773
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 7439
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 7483
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 7471
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 7337
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 7781
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 8090
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 7726
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 26054
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 8159
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 7886
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 7916
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 13134
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 8721
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 17441
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 15407
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15474
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 16214
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14897
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19488
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 16074
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17604
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18727
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 18150
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15644
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 16173
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 35479
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 17275
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 20407
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 16255
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 17455
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 18036
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 19558
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 17441