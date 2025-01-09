В Атырау в торжественной обстановке открыли уникальную спасательную станцию на реке Жайык. Объект значительно повысит уровень безопасности на водоёмах региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В мероприятии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, аким области Серик Шапкенов и ветераны органов гражданской защиты.

Эта спасательная станция не имеет аналогов в СНГ. Проект уникален сразу по нескольким ключевым параметрам. Строительство объекта началось в конце октября 2024 года, и завершили его за рекордные 2,5 месяца. В процессе строительства использовались качественные быстровозводимые модульные материалы, что позволило не только ускорить процесс, но и обеспечить долговечность и надёжность объекта. Проект получил финансовую поддержку и одобрение местного акимата.

Обращаясь к личному составу, глава ведомства отметил, что открытие спасательной станции - это важный шаг для обеспечения безопасности жителей Атырауской области.

"Мы продолжаем внедрять инновационные и эффективные решения для защиты людей, улучшая инфраструктуру и оснащение наших подразделений. В этом нас поддерживает президент и местные исполнительные органы. Эта станция станет настоящей опорой для региона, и она послужит примером для других областей. Быстрота её возведения и оснащения современным оборудованием говорит о высоком профессионализме наших спасателей", - сказал министр.

В составе объекта - административный блок, включающий рабочие кабинеты, диспетчерскую, комнату отдыха для спасателей, раздевалки, кухню, санузлы с душевыми кабинами. Также на территории станции имеется бокс для размещения специальной техники и плавательных средств, что позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Чингис Аринов вручил ключи от новых автомобилей для аварийно-спасательных работ. Машины, оснащённые современным спасательным снаряжением, приобретены за счёт средств республиканского бюджета. Собравшимся продемонстрировали новую технику, включая аэролодку Alligator, которая является уникальным плавательным средством для выполнения спасательных операций в труднодоступных местах.

Кроме того, на территории станции построено двухэтажное служебное здание для семей спасателей. Министр лично вручил ключи от новых квартир. В 11 комнатах уже поселились сотрудники станции. Авторы проекта позаботились о том, чтобы жильцы могли въехать с одним чемоданом, не думая о бытовых мелочах.

В прошлом году спасатели региона совершили 559 выездов на чрезвычайные ситуации, спасли свыше 100 граждан, включая 70 детей. В период масштабных паводков сотрудники оперативно-спасательного отряда эвакуировали более трёх тысяч местных жителей.

В этом году на реке Жайык уже спасены 9 местных жителей, в том числе 4 ребенка.