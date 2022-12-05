Уникальную операцию провели онкологи в Алматы

57-летней женщине провели уникальную операцию в Алматинском онкологическом центре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

У пациентки диагностировали опухоль хвоста поджелудочной железы.

"Раньше при таком диагнозе, мы вместе с опухолью удаляли селезёнку. Но теперь благодаря новым методам и оборудованию начали проводить сплен-сохраняющую дистальную резекцию поджелудочной железы (операция Кимура). Операция длилась час. Чтобы сохранить селезёнку, найдены все ветки, которые непосредственно шли к хвосту поджелудочной железы, и клепированы. Всё прошло успешно. Селезёнку пациенту сохранили, опухоль удалили. Она была направлена на гистологическое исследование. Пациентка уже на следующий день после операции переведена в отделение", - рассказал заведующий отделением онкохирургии MD-PhD Нурлан Балтаев.

Операция также отличается тем, что проводится без разреза - лапароскопическим методом.