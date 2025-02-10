Уникальную операцию провели беременной в Алматы
На свет появился здоровый малыш.
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Уникальную операцию пациентке с крайне сложным диагнозом успешно провели в научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
У женщины на сроке беременности 38 недель и 3 дня был острый лейкоз, анемия тяжёлой степени, вторичная тромбоцитопения, первичный иммунодефицит. Кроме того, на матке после трёх операций кесарева сечения был рубец.
С учётом высокой степени риска кровотечения и тяжёлого состояния пациентки в ходе операции применена система аутотрансфузии Cell Saver Elite.
Благодаря слаженной работе и профессионализму медицинской бригады операция прошла без осложнений. На свет появился здоровый малыш: вес 3010 г, рост 49 см. Состояние мамы и ребёнка стабильное.
Оперативное вмешательство выполнено под общей анестезией под руководством заведующего отделением ОАРИТ Ерболата Абдкереева. Хирургами выступили заведующий отделением родильного блока Камиль Самитов и врач акушер-гинеколог Раушан Даутова. Ответственным неонатологом был заведующий отделением детской реанимации Максат Тастимиров.
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