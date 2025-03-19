В Городском Кардиоцентре Алматы проведена уникальная и сложная гибридная операция по лечению острого расслоения нисходящей аорты, что стало настоящим прорывом в медицинской практике страны. Ранее для таких случаев требовалось два этапа вмешательства: сначала сосудистая операция, затем имплантация стент-графта. Однако благодаря новым технологиям и высокому профессионализму врачей, операцию удалось провести в один этап, минимизировав риски и ускорив восстановление пациента.

Эти изменения стали возможны благодаря слаженной работе кардиохирургов, сосудистых хирургов, эндоваскулярных специалистов и анестезиологов, которые работали более 5 часов, чтобы спасти жизнь пациента. Операция была успешной, и спустя 4 дня пациент уже готовится к выписке.

К слову, кардиоцентр Алматы - один из немногих медицинских учреждений страны, где применяют подобные передовые технологии.