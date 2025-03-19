Уникальную операцию на аорте провели алматинские хирурги
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Городском Кардиоцентре Алматы проведена уникальная и сложная гибридная операция по лечению острого расслоения нисходящей аорты, что стало настоящим прорывом в медицинской практике страны. Ранее для таких случаев требовалось два этапа вмешательства: сначала сосудистая операция, затем имплантация стент-графта. Однако благодаря новым технологиям и высокому профессионализму врачей, операцию удалось провести в один этап, минимизировав риски и ускорив восстановление пациента.
Эти изменения стали возможны благодаря слаженной работе кардиохирургов, сосудистых хирургов, эндоваскулярных специалистов и анестезиологов, которые работали более 5 часов, чтобы спасти жизнь пациента. Операция была успешной, и спустя 4 дня пациент уже готовится к выписке.
К слову, кардиоцентр Алматы - один из немногих медицинских учреждений страны, где применяют подобные передовые технологии.
Самое читаемое
- Наурыз 2025: сколько дней будут отдыхать казахстанцы
- Мужчина платил матерям малолетних девочек за съёмки порнороликов в Карагандинской области
- Три девушки шантажировали мужчину изнасилованием в Жетысу
- Кремль опубликовал заявление по итогам беседы Путина с Трампом
- С 20 марта в Казахстане временно приостановят работу госуслуг