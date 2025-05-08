В Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии (КазНИИОиР) впервые в Казахстане успешно проведена высокотехнологичная дистанционная операция с применением роботизированной хирургической системы Sagebot SR–2000. Это первая в стране операция подобного уровня, выполненная в сотрудничестве с Первой больницей Пекинского университета, передаёт BaigeNews.kz.

Хирургическое вмешательство длилось около двух часов. Выполнена органосохраняющая парциальная резекция почки, направленная на удаление злокачественного новообразования с сохранением функциональной активности органа и снижением риска послеоперационных осложнений.

Операция проведена доктором Ли Сюэ Суном (M.D., Ph.D.), который находился в Пекине (КНР) и дистанционно управлял ходом вмешательства с использованием современных телекоммуникационных технологий. Контроль за ходом операции в Алматы осуществлял врач-хирург КазНИИОиР, PhD Хусан Умурзаков.

Роботизированная хирургия является одним из наиболее современных и эффективных методов в таких областях, как урология, гинекология и общая хирургия. Данный метод сочетает преимущества лапароскопии — малоинвазивный доступ и минимальная травматичность тканей — с возможностями 3D-визуализации, высокой точностью движений и интеллектуальными системами контроля. Это обеспечивает более лёгкое течение послеоперационного периода, раннюю активизацию, сокращение сроков госпитализации и снижение риска осложнений.

В институте отметили, что в ближайшие месяцы запланировано проведение 50 высокотехнологичных операций с использованием роботизированной хирургической системы.