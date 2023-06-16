Уникальную арычную систему Шымкента нужно срочно восстанавливать – ученый

Фото: Анастасия Новикова

Шымкент раньше гордо носил звание одного из самых зеленых городов в Казахстане. Старожилы с ностальгией вспоминают, как город буквально утопал в зелени. Говорят, ходить по улицам тогда было одно удовольствие, в городе было прохладно и свежо, а по арыкам бежала чистая вода. Именно развитая арычная система создавала в тогда еще Чимкенте особенный микроклимат. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в арычной системе города.

Шынар Оразова живет в Шымкенте не один десяток лет. Говорит, в детстве в воде из арыков можно было даже купаться, нередко их, подростками, посылали на арыки, за водой для стирки.

"Раньше в арыках протекала чистая вода, не питьевая, конечно, но довольно чистая. И она текла непрерывно по центральным улицам и на окраинах. Нас, когда мы были детьми, подростками мама часто посылала набрать воду в арыке. Мы часто устраивали обливания водой. До сих пор я помню, как возле арыков всегда пышно росли деревья, кроны были большими, зелеными, даже в самый летний зной можно было гулять по городу без страха получить солнечный удар", - говорит жительница.

Летом в Шымкенте температура воздуха может прогреваться в тени до 40 градусов. На солнце находиться в такое время практически невозможно, ведь под прямыми лучами столбики термометров могут доходить до 50-55 градусов.

Спасти от жары могут лишь деревья, которые дают тень и прохладу. Правда, больших деревьев в мегаполисе не так много, в основном они находятся в парковой зоне, вдоль улиц в основном высажены неприхотливые ели или небольшие кустарники. Все потому что арычная система города в какой-то момент перестала существовать. Они просто пересохли и наполняются, а точнее переполняются лишь в дождливую погоду.

Горожане не раз наблюдали такую картину во время обильных осадков, когда из арыков переливается вода и потоками стекает по дорогам, создавая огромные лужи на пути автомобилистов и пешеходов.

Нагима Джакипбекова доктор технических наук, профессор Южно-Казахстанского государственного университета говорит, причина в том что некоторые арыки уходят в никуда, их перекрывают, закатывают в асфальт, забивают мусором. От арычной системы за последнее десятилетие ни осталось и следа.

"Арыки это система, которую используют в регионах, где сухой климат. Наш город как раз находится в таком регионе. Арыки в пределах населенных пунктов используются для орошения деревьев в летнее время, когда количество осадков минимальное. Арык создает биоценоз, свою собственную систему. В том районе, где находится арык, по которому протекает вода, обитают животные и насекомые, своя экосистема, свои растения, которые стремятся к воде. В городах и селах арыки выполняют функцию полива и ирригационной системы. А сейчас стало модно все арыки закатывать в трубы, а сверху положить асфальт", - возмущается Нагима Джакипбекова.

По словам профессора, в Шымкенте, как и раньше, нужны открытые арыки, ведь именно они создают определенный микроклимат в городе.

"Открытый арык дает испарение влаги и эта влага, охлаждает воздух, дает дополнительную прохладу в городе. Кроме того, есть так называемые живые и мертвые арыки. Те арыки по которым протекает вода из каналов, которые питаются этой водой, называются живыми, а те которые предназначены для ирригационной системы — мертвыми. Нам нужно больше живых арыков. Раньше арычная система была очень развита в Шымкенте, но в последнее время этому уделяется очень мало внимания", - говорит ученый.

Кроме того, водой из арычной системы могут питаться молодые деревья, корни которых не достают до подземных вод.

"Правильные арычные лотки имеют специальные дырочки. У больших деревьев, многолетних, очень длинные корни, которые уходят глубоко под землю. И их корни питаются подземной водой. А деревья, которые высадили недавно, у них корневая система слабая и им нужна подпитка с верхней части. Их корни не могут добраться до подземных вод и те арыки или лотки в которых есть отверстия, могут им помочь. Эта вода позволит питать корневую систему деревьев", - говорит Нагима Джакипбекова.

По словам профессора, раньше в мегаполис можно было действительно назвать зеленым городом. За счет микроклимата и влаги деревья отращивали пышную крону, в тени которой можно было спрятаться от жары.

"Раньше было много зеленых здоровых деревьев, потому что была продуманная арычная система. Если возродить арычную систему, то город вновь будет в тени. Но это вопрос всесторонний. Надо также уделять внимание видам деревьев. Раньше, путем проб и ошибок, определили, что для нашего города подходят деревья дуб и клен. Дубы 400 лет растут. И у нас сейчас таких деревьев осталось очень мало. Но они высокие и дают огромную тень, спасают в такую жару. Надо учитывать какие растения сажать, и если арычную систему возродят, то это будет очень благоприятно для климата города", - говорит профессор.

Для модернизации арычной системы потребуется не один год. Те участки, которые начинаются из ниоткуда и уходят в никуда, нужно вновь присоединить к общей арычной системе, те арыки, которые закатаны в асфальт, необходимо откопать, а трубы по которым проходит арычная система очистить от мусора.

А еще восстановлением арычной системы должна заниматься одна организация, уверены специалисты. Сейчас же ирригационная система магистральных улиц, а это 334 километра арычной системы, находятся на балансе Управления развития комфортной городской среды, а внутриквартальные арыки находятся под присмотром местных районных акиматов, которых в Шымкенте аж пять.

Тем не менее, в акимате заявили о восстановлении арычной системы. Проект разделили на несколько этапов и первый уже реализуют. Всего в Шымкенте планируют обновить и реконструировать 300 километров арыков

"Сейчас мы запустили воду по двум каналам. Она будет питать арыки по проспекту Тауке-хана, дальше пойдет по улице Туркестанской и дойдет до реки Кошкар-ата. Согласно планам на втором этапе работу проведут в другом районе, и там также по арыкам будет течь вода. Ремонт и обновление арычной системы планируем завершить в течение трех лет, до 2027 года", - рассказал Ербол Бесбаев, директор РГП "Казводхоз" города Шымкента.

Это должно решить проблему засушливого климата в мегаполисе и принести в город прохладу.

Фото: Анастасия Новикова.